Ingázók munka és pénz nélkül

A jelenlegi szabályozás szerint a határ két oldalán 30 kilométeres sávban ingázhatnak a munkavállalók. Egy olvasónk arról tájékoztatta lapunkat, hogy a magyarországi Gödön lévő Samsung gyár 80–90 Szlovákiában élő, főleg magyar nemzetiségű alkalmazottja március 13-ától nem tud munkába járni, hiszen a kérdéses üzem a határtól 60 kilométerre van. Fizetést sem kapnak, mivel a magyarországi jogszabályok értelmében a járvány miatti vis major, vagyis elháríthatatlan külső ok miatt a munkáltató nem köteles bért fizetni. Mivel az érintetteknek Szlovákiában nincs társadalombiztosítása, a szlovák Szociális Biztosítótól sem számíthatnak semmilyen ellátásra.

A Samsung semmilyen formában nem fizet bért, mert nem ők tehetnek a határzárról. Nem kapunk sehonnan sem fizetést, sem támogatást, sem kompenzációt, pedig állandó bejelentett munkaviszonyunk van Magyarországon

– írta az olvasónk. „Sok családnak már elfogyott a megtakarítása, sokaknak eleve nem is volt, és nagy bajban vannak. Nem tudják befizetni a számlákat, ennivalót sem tudnak venni. Hamarosan az én családom is ebbe a helyzetbe kerül” – tette hozzá. A probléma kapcsán sikerült megtudnunk, hogy a 30 kilométeres sávon túlra való ingázásra elvben engedélyt adhat a magyarországi Országos Rendőr-főkapitányság. Ilyen kivételt kapnak például a kamionsofőrök is.



Tiltakozó nővérek



A szlovák–osztrák határtól 60 kilométerre található Bécsben dolgozó szlovákiai egészségügyi nővérek levélben kérték Matovičot, hogy tegye számukra lehetővé a szabad ingázást. Azzal érvelnek, hogy az osztrák egészségügyi intézményekben sokkal jobb a védőfelszereléssel való ellátottság, mint a szlovák létesítményekben, a személyzetet pedig rendszeresen tesztelik.

Így aztán nem tűnik számomra logikusnak, hogy a határon nem ismerik el a kolléganők negatív koronavírustesztjét és állami karanténba küldik őket, ahol pedig sokkal nagyobb a fertőzésveszély

– írja a nyílt levélben Telenická Marcela, a Bécsben dolgozó egészségügyi nővérek érdekvédelmi szervezetének tagja. Hozzáteszi, Ausztriában a fertőzöttek száma a lakosság számához viszonyítva tulajdonképpen még alacsonyabb is, mint Szlovákiában.



Szétszakított családok



A szlovák kormányfőnek címzett internetes petíciót indítottak a korlátozások miatt szétszakított családok tagjai is. „Arra szeretnénk kérni, hogy méltányosságból biztosítsa az átjárhatóságot a személyforgalom számára a szlovák–magyar határon” – fogalmaznak a tiltakozásban. A jelenlegi intézkedések szerint ugyanis, aki nem a munkája miatt lépi át a határt nap mint nap, azt az országba való belépéskor 14 napos karanténra kötelezik. A petícióban egyben javaslatot is tesznek arra, hogy az érintettekre az ingázókhoz hasonló szabályok vonatkozzanak. „A határ átlépése után nem hagyhatnák el a gépjárművüket, kizárólag a célként megjelölt helyre utazhatnának”– olvasható a petícióban.



Hétfőig nem kell teszt



Korábban felmerült, hogy a 30 kilométeren belül ingázókat is arra köteleznék, hogy a határátlépéskor egy hónapnál nem régebbi, negatív koronavírustesztet kelljen bemutatniuk. Ezt saját költségre kellene elvégeztetniük. Matovič az ingázóktól egyelőre azonban azt kérte, hogy jövő hét hétfőig még ne teszteltessék magukat. Hozzátette, csak akkor vezetik be a negatív teszteredmény határátkelőkön való kötelező felmutatását, ha a környező országok népegészségügyi helyzete jelentősen romlana.

Ha a Közegészségügyi Hivatal hétfőn azt látja majd, hogy Szlovákia és a környező országok között kiegyenlítődött az epidemiológiai helyzet, akkor nem lesz értelme korlátozni az ingázókat

– mondta a miniszterelnök a kötelező tesztekre vonatkozóan. A 30 kilométeres sáv kiszélesítése viszont nem került szóba.