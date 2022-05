Inflációs csomag: közelebb a megegyezés

A koalíciós pártok képviselői már hetekkel ezelőtt bejelentették, idén 260 millió eurót, jövőre pedig több mint egy milliárd eurót különítenek el a családok megsegítésére. Az elmúlt időszakban tapasztalt drágulás ellensúlyozására a kormány eddig nem vezetett be jelentősebb szociális intézkedéseket, amiért az ellenzéken kívül Zuzana Čaputová államfő is kritizálta a kabinetet. Matovič, a javaslat beterjesztője az egyszeri anyagi támogatáson kívül rendszerszintű változást is ígér, az SaS politikusai azonban ellenzik, hogy az adóterhek emeléséből származó bevételből finanszírozzák az állam családpolitikáját. A liberális képviselők elsősorban azt kifogásolták, hogy anélkül kerül a kormány elé a tervezet, hogy ismernék annak pontos részleteit. Matovič azt állítja, egyfajta különadó kivetésével oldanák meg a többletköltség fedezését, mely az ország 100 leggazdagabb vállalatát érinti, ennél többet azonban kedden késő délután sem lehetett tudni. Az egyszeri juttatás, tehát a 100 euró élvezi az összes koalíciós párt támogatását – ez minden olyan családnak járna, amely jogosult a családi pótlékra, illetve részesülnének belőle az anyagi szükséghelyzetben levő háztartások. Ezt Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter is megerősítette hétfőn. A segítségnyújtás egyéb formáiról és a hosszú távú megoldásokról (a családi pótlék és a gyermekek után járó adóbónusz növeléséről) azonban kedden este is folytatódtak a tárgyalások.

Villámválság

A segélycsomag kérdése múlt héten került a középpontba, miután a parlamenti képviselők nem támogatták Robert Fico (Smer) volt kormányfő kiadatását a rendőrségnek. Richard Sulík (SaS) bírálta Matovičot, amiért az OĽaNO-frakció két tagja nem szavazta meg az ügyész kérelmét. A pénzügyminiszter azzal vádolta Sulíkot, hogy a szociális csomagot ürügyként használja majd a kormány felrúgásához. A liberális párt ezt azonban határozottan elutasította. „Azt gondolom, nehéz helyzetben vagyunk, de voltunk már ilyen komoly szituációban és átvészeltük. Úgy vélem, átvészeljük most is” – jelentette ki a koalíciós tanács ülése előtt Michal Šipoš (OĽaNO) frakcióvezető. Peter Pčolinský (Sme rodina) szerint a koalíció nagy bajban lesz, ha nem sikerül megegyezni az embereknek szánt segítségnyújtás kérdésében. A javaslat megvétózását szerinte sem a koalíciós szerződés, sem pedig a kormányprogram nem teszi lehetővé. A liberális párt más véleményen van, szerinte a koalíciós szerződés értelmében meg lehet vétózni a javaslatot, ha azzal nem ért egyet az összes koalíciós partner. Kedden délután a vétó helyett már az SaS politikusai is a konstruktív tárgyalást szorgalmazták.

Kompromisszum

Milan Krajniak (Sme rodina) a Markíza televízió műsorában kijelentette: „kompromisszumot kötöttünk, hogy az SaS ne csapja be az ajtót”. Megerősítette, a szociális és munkaügyi tárca által előkészített javaslattal kapcsolatban, mely az infláció miatt leginkább nehéz helyzetbe került személyeknek jelentene egyszeri anyagi támogatást, sikerült megegyezni, és már szerdán jóváhagyhatja a kormány. A tárcavezető szerint a családok további támogatásra számíthatnak, konkrét összeget és időpontot azonban nem árult el.

Matovič azt mondta, meggyőződése, hogy szerdán a kormány elé kerül az intézkedéscsomag, s úgy gondolja, hogy sikerül elfogadni is. „Tegnap több órán keresztül tárgyaltunk, igyekeztünk meggyőzni az SaS-t, hogy ne truccoljon, remélem, hogy nem fog, és nem ejtik túszul a családokat” – tette hozzá. Arra a kérdésre, mi történik, ha az SaS mégsem bólint rá a szociális csomagra, kitérő választ adott.

Gröhling hangsúlyozta, ha a párt vétóját figyelmen kívül hagyják, le kell ülni megvitatni, miként folytatja a koalíció a jövőben. A tervek szerint a javaslatot gyorsított eljárásban vitatják meg a képviselők, így már a hét végén szavazhatnak róla a parlamentben. Veronika Remišová (Za ľudí) azt kifogásolta, hogy már három hete húzódik az inflációs csomag elfogadása. „Örülnék, ha az egész koalíció megegyezne egy normális eljárásban és mindenki engedne egy kicsit” – mondta, majd hozzátette, reméli, hogy a koalíciós tanácson mindenki tudatosítani fogja, hogy az infláció miatt sürgős beavatkozásra van szükség.

A szakértők szerint a kormány az éles ellentétek ellenére hatalmon akar maradni, így a múlt héten kirobbant válság is egy lehet a sok közül. A jelenlegi koalíciónak az SaS vagy a Sme rodina távozásával sem lenne elegendő képviselője, így feltehetően további súrlódások árán, de igyekezni fognak kitartani a következő választásig.

(Pravda, tvnoviny.sk, TASR)