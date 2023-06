Indul a nyári szezon, néhány dologra érdemes odafigyelni

A koronavírus-járvány után 2023-ban fokozatosan újraindul a turizmus. A szlovák külügyminisztérium azonban felhívta a figyelmet, az utazás során bármilyen váratlan helyzettel szembe kerülhetünk. A közelmúlt eseményeiből kiindulva tudhatjuk, váratlanul bekövetkezhet akár egy természeti katasztrófa, mint a törökországi földrengések, akár egy fegyveres konfliktus, mint az orosz–ukrán háború. Az ilyen helyzetekre kínál megoldást a külügyminisztérium utazási regisztrációs kérdőíve, amelyet a weboldalukon tölthetünk ki.

A kérdőív kitöltése kimondottan ajánlott, ha messzebbre vagy hosszabb időre utazunk el. A válaszadás során lehetőségünk van megadni a pontos útvonalat, a tartózkodási helyet, az útitársak nevét és adatait, illetve a vészhelyzet esetén értesítendő személy elérhetőségét. Minél pontosabb adatokat adunk meg, a külügyi szervek annál pontosabban tudnak vészhelyzet esetén kapcsolatba lépni velünk, evakuálni vagy más segítséget nyújtani.

Igény esetén a regisztrációkor kérvényezhetjük, hogy az úti célunkat érintő híreket e-mailben kapjuk, így naprakészek lehetünk, ha valamilyen változás történne. A kérdőív kitöltése különösképp ajánlott abban az esetben, ha egy kiskorú gyermek egyedül utazik.

Mit ne hagyjunk otthon?

Igor Pokojný, a külügyminisztérium válságkezelési osztályának igazgatója szerint utazás előtt a legfontosabb tennivaló az iratok ellenőrzése. A schengeni övezeten kívül ugyanis csak érvényes útlevéllel közlekedhetünk. Mivel már Horvátország is tagja a határmentes övezetnek, ezért, ha nem utazunk tovább, elég, ha a személyi igazolványunkat visszük magunkkal. Ha viszont Bosznia-Hercegovinán is átutazunk, mindenképp legyen nálunk érvényes útlevél. Pokojný szerint fontos, hogy az utazási okmányaink másolata is velünk legyen arra az esetre, ha ellopnák vagy elvesztenénk ezeket. Ezen fénymásolatok alapján az adott ország szlovák nagykövetségén sokkal egyszerűbben szerezhetjük meg a hazatéréshez szükséges pótiratokat.

Ügyeljünk a biztosításra!

Az utazás során bekövetkező sérülés, betegség vagy halál esetén nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, mivel a külügyi képviseletek nem tudják fedezni a balesetekkel vagy elhalálozással járó kiadásokat. Martin Bartoň, a külügyminisztérium munkatársa arról számolt be, a konzulátus feladata az információnyújtás. Egy haláleset kapcsán segítenek felvenni a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, illetve megszervezhetik a holttest hazaszállítását, azonban a költségeket nem fedezhetik. Pokojný arra is figyelmeztet, fokozottan ügyeljünk az ország törvényeinek betartására, hiszen nem egy eset bizonyítja, hogy egy kihágásért járó büntetés akár évek elteltével is megérkezhet. Tiszteljük az ország kultúráját, tájékozódjunk róla, milyenek a szokások akár az öltözet, akár az alkoholfogyasztás terén. Bartoň ezt azzal egészítette ki, ha valaki külföldön kerül fogságba, a konzulátus nem tudja kiváltani, csupán a fogva tartás színvonalát biztosíthatja. A határátlépéskor érkező SMS-ekből megtudhatjuk, milyen telefonszámokat hívhatunk vészhelyzet esetén. Utazás előtt lehetőségünk van a külügyminisztérium munkatársaitól telefonos információt kérni olyan kérdésekben, mint például hol lehet vízumot igényelni egy adott országba.

Hova ne utazzunk?

Vladimír Šimoňák, a konzulátus krízismenedzsmenttel foglalkozó osztályának vezetője arra figyelmeztetett, a külügyminisztérium weboldalán megtalálható azon országok felsorolása, amelyek jelenleg nem elég biztonságosak. Ezek közé tartozik a háborús övezetnek minősített Ukrajna és Oroszország, de a lista elején szerepel Moldova, Fehéroroszország, Jemen, Afganisztán is. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, bizonyos országokban még mindig kérik a koronavírus-járvány elleni védőoltásról szóló igazolást. Ilyen kevéssé frekventált országok mondjuk Kína, Dél-Korea és Thaiföld.

Rendőrök az Adriánál

Horvátországban egyébként idén is szlovák rendőrök vigyáznak a szlovák állampolgárok biztonságára. A szlovák rendőrség járőrei elsősorban a nyelvi akadályok leküzdését fogják elősegíteni, akár közlekedési baleset esetén, vagy eltűnt személyek keresésekor. Bővebb információkat a rendőrség hivatalos Facebook-portálján találunk.