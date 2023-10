Még a nap folyamán komoly erőket irányít a magyar határra a szlovák kormány

„Az embereknek nyugodtabb körülmények között, és nagyobb biztonságban kell élniük” – hangsúlyozta a kormányfő. „Amíg nem lehet ellenőrzés alá vonni az illegális migrációt, előfordulhat, hogy veszélyes elemek érkeznek hozzánk, akik terrorszervezetekkel állnak kapcsolatban” – tette hozzá. Fico helyeselte, hogy a belügyi tárca egyik fő célkitűzése éppen a migráció kezelése, és hozzátette, a belügy és a védelmi tárca „viszonylag komoly erőket” irányít a Magyarországgal közös zöldhatárra.

Šutaj Eštok azt hangsúlyozta, céljuk a teljes zöldhatár megvédése, ennek elérésére az állomány jelentős részét és a megfelelő technikai eszközöket is biztosítja a belügyminisztérium. Azt is leszögezte, rendkívül feszült a helyzet a világban, és erős illegális migrációs hullámmal kell számolni, ezért is hívatja össze az ország biztonsági tanácsát. Hozzátette, hogy a helyzetet nem szabad alábecsülni.