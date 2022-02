Így szabta át a vírus a vásárlási szokásainkat

A koronavírus-járvány továbbra is jelentős hatással van a vásárlási szokásainkra. Míg egyes termékek iránt megugrott az érdeklődés, másokból kevesebbet vásároltunk, és tovább nő az online vásárlások aránya is. Milyenek voltak az elmúlt hónapok, és mire számíthatunk a kereskedők szerint az elkövetkező időszakban?

Pozsony | A koronavírus-járvány továbbra is jelentős hatással van a vásárlási szokásainkra. Míg egyes termékek iránt megugrott az érdeklődés, másokból kevesebbet vásároltunk, és tovább nő az online vásárlások aránya is. Milyenek voltak az elmúlt hónapok, és mire számíthatunk a kereskedők szerint az elkövetkező időszakban?

Hosszabb-rövidebb időre bezárt üzletek, szigorúbb szabályok a kereskedők és vásárlók számára, kíméletlen árvágta – a koronavírus-járvány már két éve keseríti meg az üzletesek és a vásárlók életét, ami a fogyasztói szokásokon is nyomot hagyott.

Egyszerre többet

Vannak, akik a fertőzéstől tartanak, másoknak a maszkviselési kötelezettség okoz gondot, a lakosság egy része a korábbiakhoz képest így kevesebbszer jár üzletbe, és ha már ott van, igyekszik hosszabb időre bevásárolni. „Tavaly egy-egy vásárlás során átlagosan 13,70 eurót hagytak ott az emberek a kiskereskedőknél, több mint 3 százalékkal nagyobb összeget az egy évvel korábbinál. A járvány miatt ráadásul egyre többen kapnak rá a higiénikusabbnak számító érintésmentes, kártyás fizetésre. Tavaly ilyen módon több mint 7 százalékkal fizettek többen, mint egy évvel korábban, míg a készpénzes fizetések száma tovább csökkent” – nyilatkozta Martin Krajčovič, a legnagyobb üzletláncokat (Billa, dm, Kaufland, Lidl, Metro, Terno, Tesco) tömörítő Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének (SAMO) az elnöke.

Mit vásároltunk?

Krajčovič szerint a járvány az egyes termékek iránti keresleten is meglátszik.

„Teljesen érthető módon, tavaly tovább nőtt a szájmaszkok iránti érdeklődés, ezzel párhuzamosan pedig az arcápoló termékekből is több fogyott. Hogy továbbra is sokan dolgoznak otthonról, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legnagyobb növekedést elérő termékek között ott van a zacskós leves és a gyümölcsszörp is”

– tette hozzá Krajčovič. A látványos drágulás miatt ezzel szemben jóval kevesebb cigaretta fogyott, és a kötelező maszkviselés miatt ma már a leheletük frissességére is egyre kevesebben ügyelnek, így rágógumiból is jóval kevesebbet adnak el az üzletekben. „2021-ben tovább nőtt a webáruházak népszerűsége is, amelyekből egyre többen rendelnek élelmiszert” – tette hozzá a SAMO elnöke.

Enyhe javulás

A kereskedelem egészét tekintve a jó hír, hogy tavaly már nőtt a vásárlók száma az egy évvel korábbihoz képest, a kereskedők bevételei így több mint 4 százalékkal nőttek. „Ehhez azonban jelentős mértékben járult hozzá az is, hogy az év egy részében az éttermek és a szállodák is zárva tartottak, az emberek így rá voltak kényszerítve arra, hogy az üzletekben szerezzék be az ebédhez vagy vacsorához valót. Példaként a halféléket és a tenger gyümölcseit említhetjük, amelyeket az emberek általában éttermekben szoktak fogyasztani, ezek bezárása miatt ugyanakkor tavaly az üzletláncokban is megugrott irántuk a kereslet” – mondta el Krajčovič.

Erre számíthatunk

Mi vár a szakma képviselői szerint idén a szlovákiai kereskedelemre?

„A 2022-es évre valószínűleg rányomja majd a bélyegét a látványos árvágta, amely miatt a vásárlók az eddiginél is jobban odafigyelnek majd az árakra, az olcsóbb termékeket részesítve előnyben. Valószínűleg jóval többen járnak majd át vásárolni a szomszédos országokba is, ami jelentős problémát okozhat a szlovákiai üzletek egy részének”

– jósolja Krajčovič. Szerinte azonban a kereskedők már abban bíznak, hogy idén kevesebb járványügyi megszorítással kell majd szembenézniük, mint tavaly, ami a bevételeiken is meglátszik majd.