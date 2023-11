Így öröklődik a magyarság

Módszertani szempontból fontos kiemelni, hogy az előzőekben felsorolt adatok a 0 és 14 év közötti gyermekekre vonatkoznak, akik egy háztartásban élnek szüleikkel. Ami a tisztán magyar házasságokat illeti, a 14 év feletti utódoknál még nagyobb arányban figyelhető meg az, hogy a szlovák nemzetiséget választják első helyre: összesen 33 514 gyermeknél 4,9 százalékos arányról beszélhetünk, ami konkrét számokban kifejezve 1650 utódot jelent.

Óváritól megkérdeztük, miért érdemes külön csoportként kezelni a 14 év alattiakat.

„A tanulmányban a Szlovákiában élő családok összetételével és viselkedésével foglalkozunk, melynek fontos része a szülőről gyermekre vándorló jellemzők kutatása. Fontos megjegyezni, hogy nem mindegy, milyen életkorban van az adott gyermek, mivel egy bizonyos életkor alatt még a szülő tölti ki a népszámlálási kérdőívet, valamint minél idősebb a gyermek, annál nagyobb mértékben lehetnek rá hatással más, családon kívüli tényezők is. Éppen ezért külön csoportként kezeljük a 14 év feletti gyermekeket, akiknél meg is mutatkozott, hogy nagyobb mértékben más nemzetiségűek, mint szüleik. Hozzátenném, ezt persze részletesebben is lehetne tanulmányozni, mivel nyilván az sem mindegy, hogy a gyermek 18 vagy 30 éves”

– válaszolta az elemző.

Ahogy a cikk elején is utaltunk rá, a tanulmányban az adatok elemzésekor kizárólag az első kiválasztott nemzetiséget vették figyelembe. Arra a kérdésre, hogy a Statisztikai Hivatal miért nem vonta be a második nemzetiség kérdéskörét, Óvári azt felelte, az adatok prezentálásánál elsősorban az érthető ábrázolásmódra törekedtek.

„Tételezzük fel, hogy a férj a népszámlálási kérdőívben a magyar és a szlovák nemzetiséget jelölte be, a feleség pedig csak a magyart. Az ilyen esetekben nemzetiségi szempontból vegyes házasságról kellene beszélnünk, mivel legalább az egyik fél más nemzetiséggel is rendelkezik, mint a magyar. Lényegében, ha a nemzetiség bejelölésénél számításba vesszük az egyén nemét, továbbá nem teszünk különbséget az első és második helyen bejelölt nemzetiségek rangsorolásában, valamint csak a magyar, szlovák és más nemzetiségi kategóriákkal foglalkozunk, több mint 10 hasonló párt tudnánk felsorolni példaként. Ezen párok gyermekei szintén különböző nemzetiségűek lehetnek: magyar, szlovák, magyar–szlovák vagy akár valamilyen más nemzetiségű. Ebből adódóan a második nemzetiség beszámolásával számos kombináció keletkezik, úgy a házasság, mint szülő-gyermek viszony terén is, ami az adatok prezentálása szempontjából kevésbé átlátható (hozzátenném, hogy természetesen a tanulmányban nem csak a szlovák és magyar nemzetiségekkel foglalkoztunk, így ebben az esetben a kombinációk száma sokszorosan több lenne). Szintén igaz, hogy az adatok feldolgozására különböző módszertani megoldásokat is választhatunk. Természetesen a szakértők kikérhetik az efféle adatokat, így a jövőben lehetőség van a nemzetiségek további elemzésére a Statisztikai Hivatal vagy más szervek által”