Így küzdenek a cégek a munkaerőhiány ellen

Pozsony | A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború okozta gazdasági problémák ellenére több ágazatban is egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány. A munkáltatók szerint az államnak jóval nagyobb figyelmet kellene fordítania az iskolarendszerre és a duális képzés fejlesztésére.

A Manpower munkaerőpiaci társaság legutóbbi felmérése szerint a munkapiaci helyzet az elmúlt időszakban javult.

„A biztató fejleményeket azonban beárnyékolja az a tény, hogy azok az ágazatok, amelyeknek a leginkább szükségük lenne a foglalkoztatás megerősítésére, a szakképzett munkaerő akut hiányával küzdenek”

– mondta el Zuzana Rumiz, a Manpower Group Slovensko vezérigazgatója, aki szerint a szlovákiai cégek 56%-a számolt be arról, hogy rendkívül nehezen talál az általa megkövetelt készségekkel rendelkező munkavállalókat. Rumiz szerint épp ezért kulcsfontosságú, hogy a vállalatok minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektessenek a már meglévő alkalmazottak átképzésére és a duális képzés fejlesztésére is. Jóval nagyobb figyelmet kellene szentelni azonban az iskolarendszer reformjának is, figyelembe véve a gazdaság elvárásait.

Ezreket érint

A Manpower felmérésében szereplő állításokat a Munkáltatók Országos Szövetsége (RÚZ) is alátámasztja. „Szlovákiának jobban oda kell figyelnie a szakemberképzésre és a szakemberek megtartására. A szakképzett munkavállalók tömeges hiányának a legfőbb oka az oktatási rendszerben keresendő. Hogy javítsunk a helyzeten, valós reformokra és az oktatási rendszer minőségi változására lesz szükség. Ezeknek a kormány legfontosabb célkitűzései között kellene szerepelniük” – mondta el a RÚZ első alelnöke, Mário Lelovský. Szerinte az oktatási intézmények és cégek együttműködésén alapuló duális képzés előmozdítása és fejlesztése már régóta a RÚZ egyik legfontosabb prioritása. Ez az oktatási forma jelenleg több mint 9 ezer szakközépiskolást érint, és bár kezdetben főként a gépipar, az elektrotechnika és az autóipar dominált, ma már minden ágazat munkaadói részt vesznek benne.

Gyakorlatra felkészülve

Az e héten véget ért iskolaévben Szlovákia egész területéről 36 szakközépiskola vett részt a RÚZ „Gyakorlatra felkészülve” projektjében, aminek köszönhetően 571 végzős tanuló kapott tanúsítványt, amely igazolja az ebben a tanévben megszerzett ismeretek és készségek minőségét.

„A következő iskolaévben már minden olyan szakközépiskolának csatlakoznia kellene a projekthez, amelynek az oktatási profilja a RÚZ hatáskörébe tartozik”

– közölte a szakmai szervezet.

A projektben részt vevő iskoláknak biztosítaniuk kellett, hogy a tanulók záróvizsgáinak a tartalma megfeleljen a gyakorlati igényeknek. „A záróvizsgák előkészítésében az iskolák közvetlenül együttműködtek az adott ágazat szakembereivel, akik a vizsgabizottságokban is helyet foglaltak. A tanulók olyan feladatokat oldottak meg, amelyek próbára tették a tudásukat és gyakorlati készségeiket” – tette hozzá Lelovský. A RÚZ tanúsítványai szerinte garanciát jelentenek a munkáltatók számára, hogy a munkára jelentkező megfelel a szükséges kritériumoknak, az iskolából kikerülőknek pedig jelentősen növelik az esélyét a gyors elhelyezkedésre és a magasabb kezdő fizetésre. (mi, TASR)