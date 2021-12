Így fosztják ki jövőre a nyugdíjasok pénztárcáját

A Heger-kormány ugyan folyamatosan azzal dicsekszik, hogy milyen jelentős mértékben segít a nyugdíjasoknak, valójában azonban ennek az ellenkezője az igaz. Az Eduard Heger vezette kabinet a jövő év elejétől átlagosan 1,3 százalékkal emeli a nyugdíjakat, pár eurót dobva a nyugdíjasoknak, ezzel párhuzamosan azonban szinte mindennek megugrik az ára, ami szó szerint kisöpri a tárcájukat. És ha ez még nem lenne elég, a minimálnyugdíj összege egyáltalán nem nő. Ez utóbbit – a Milan Krajniak vezette munkaügyi tárca javaslatára – a kormány 2032-ig befagyasztotta annak a nagyjából 200 ezer nyugdíjasnak, akik csak erre jogosultak.

Minden drágul

Miközben azonban a nyugdíjasok többségének a bevételei csak elenyésző mértékben nőnek, a kiadásaik rég nem látott ütemben ugranak meg. „Novemberben 5,6 százalékkal nőttek az árak Szlovákiában az egy évvel korábbihoz képest, amire 17 éve, vagyis 2004 óta nem volt példa. Jövőre ráadásul még ennél is rosszabb helyzetre számíthatunk, hiszen az év első hónapjaiban az infláció üteme a 6 százalékot is meghaladhatja” – mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A szlovák jegybank előrejelzése szerint az árvágta a jövő év elején éri el a csúcsát, amikor az árszint 7 százalékkal haladja majd meg az egy évvel korábbit.

Az energiaárak növekedése miatt megugranak az eddig sem alacsony rezsiköltségek, miközben a legnagyobb drágulásra azok számíthatnak, akik gázzal is fűtenek, és akik között ugyancsak sok a nyugdíjas. És akkor még nem beszéltünk az élelmiszerárakról. Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke szerint az élelmiszeripari cégek 10–20 százalékkal lesznek kénytelenek megemelni az áraikat a növekvő gyártási költségek miatt. A gyártási költségek leglátványosabb növekedéséről a hús- és tejfeldolgozók, a pékek és a cukoripari vállalkozások számoltak be. Mindezt figyelembe véve, csak a rezsiköltségek és az élelmiszerárak növekedése miatt jóval nagyobb kiadásokkal kell számolniuk a nyugdíjasoknak az idei évhez képest.

Olcsóbb gyógyszer?

A nyugdíjasok kiadásainak a tetemes részét teszi ki a gyógyszerekre fordított összeg is. Ezzel kapcsolatban a jó hír, hogy a gyógyszerek megtérítésének a feltételeiről szóló, a jövő év elejétől életbe lépő szabályok szerint a nyugdíjasoknak eltörlik a gyógyszerek után fizetendő önrészt. Ám erre sem lesz mindenki jogosult. Nem minden gyógyszer lesz pótdíjmentes, és nem minden nyugdíjas lesz jogosult a hozzáfizetés nélküli gyógyszervásárlásra. A Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) szerint a kedvezmény csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akiknek a negyedéves bevételei nem haladják meg a 2039,40 eurót, a többieknek továbbra is fizetniük kell.

Hátrányos módosítások

A még dolgozó nyugdíjasok között jelentős felháborodást váltott ki a munka törvénykönyvének a legutóbbi módosítása is, amely lehetővé tette volna a munkáltatóknak, hogy a 65 évnél idősebb alkalmazottaiknak az életkorukra hivatkozva mondhassanak fel. Ezt azonban az ellenzéki Smer megtámadta az Alkotmánybíróságon, ez utóbbi pedig a napokban átmenetileg – az erről szóló jogerős döntés meghozataláig – felfüggesztette az említett módosítás hatályosságát.

A nyugdíjasokat azonban több más jogszabályi változás is jelentősen érinti. Néhányat már jóváhagytak, mások még készülnek. A jóváhagyottak között szerepel a munkaügyi miniszter műhelyéből származó társadalombiztosítási törvény módosítása. Eredetileg az első nyugdíjpillér megreformálását tervezték, ám több változtatás is kiesett belőle, így például a szülői nyugdíj ötletét is elvetették, amely szerint a dolgozó gyerekek hozzájárulhattak volna a szüleik nyugdíjához.

