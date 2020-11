Idén nem éri meg az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyfa vásárlását

A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt idén a szokásosnál is többen szerezték be a karácsonyfájukat az első adventi hétvégén, attól tartva, hogy az elkövetkező napokban újabb szigorítások, üzletbezárások jöhetnek. Mekkora kiadással kell számolniuk a vágott és műfát vásárlóknak?

A romló vírusadatok miatt az elmúlt héten a kormányfő és az egészségügyi miniszter is újabb szigorításokkal fenyegetett a karácsony előtti időszakra, így az sem csoda, hogy az elmúlt hétvégén az emberek tömegesen rohanták meg az üzleteket, olyan hangulatot teremtve, mint ha már csak pár nap lenne hátra karácsonyig. Sokan ugyanis arra számítanak, hogy a járvánnyal kapcsolatos lezárások miatt nem tudnak majd eljutni az üzletekbe, ezért igyekeznek a karácsonyhoz szükséges összes fontos hozzávalót előre bebiztosítani. „Ezekben a napokban, a hozzánk is begyűrűző Black Friday vásárlási őrületnek és az ezzel kapcsolatos akciós áraknak köszönhetően eleve megugrik a vásárlási kedv, a kereskedők bevételeit mintegy 16 százalékkal dobva meg az első adventi hétvégén” – nyilatkozta lapunknak Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság elemzője.

Annak ellenére, hogy karácsonyig még három és fél hetünk maradt hátra, a hétvégén a karácsonyfaárusoknál is hatalmas volt a tumultus. A nyitrai bevásárlóközpontok előtt tömve voltak a parkolók, és a lévai, érsekújvári, komáromi, galántai, vágsellyei rendszámokból ítélve rengetegen érkeztek a környező magyarlakta járásokból is. Az OBI barkácsáruházban a karácsonyfaosztályon nézelődnek a legtöbben, és a kasszáknál állókat elnézve, nem csupán nézelődnek, hanem nagyban vásárolnak is. Az élő fát vásárlók körében továbbra is a Nordmann-jegenyefenyő a sláger, amelynek az előnye, hogy a leveleit nem hullatja még a száraz levegőjű, erősen fűtött szobában sem, így hetekig a helyiség dísze marad, ráadásul nem szúrós, így a kisgyermekes háztartásokba is ideális választás.

Megkérik az árát

A fenyők ára nemcsak a mérettől, hanem a származási helytől, így a minőségétől is függ. Az OBI-ban a kisebb, 150–250 centis Nordmann-fenyőhöz már 13,99 euróért hozzájuthatunk, a prémium minőségű, 200–250 centisért azonban 39,99 eurót kérnek. Egyre többen keresik a cserepes fenyőket is, egy ilyen, 60–80 centis jegenyefenyőért az OBI 14,49, a lucfenyőért 15,49 eurót kér. A pár méterrel arrébb fekvő Mountfield kertészáruház közvetlenül az áruház előtt kínálja a fenyőket, és a vásárlók kiszolgálására kirendelt két alkalmazottnak folyamatosan van munkája. A Nordmann-fenyőhöz itt 12,90 (1–1,25 m) és 37,50 (2–2,50 m, prémium minőség) euróért juthatunk hozzá.

Online rendelés

„Évről évre egyre többen rendelnek fenyőt már az interneten keresztül is, ráadásul most, a koronavírus-járvány idején az ilyen háztartások száma látványosan megugorhat” – mondta el Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A najlacnejsiedreviny.sk honlapon például a 180–200 centis Nordmann-fenyő 29,90 euróba, a 220–250 centis pedig 39,90-be kerül. A csomagolásért és a postaköltségekért ők 8,50 eurót számolnak fel, amit azonban megspórolhatunk, ha 199 euró feletti összegért vásárolunk náluk.

Idén műfából is nagy a választék. Aki beéri a kisebb, egyméteres fácskával, az ehhez már 10-11 euróért is hozzájuthat, a 220 centis „lucfenyő” ára 60 euró körül mozog, a határ azonban a csillagos ég, hiszen üzlettől és minőségtől függően az árak rendkívül széles skálán mozognak. Az OBI-ban például egy 210 centis „behavazott erdeifenyő” árcéduláján 149,99 eurós összeggel szembesülhetünk.

Vágott vagy mű?

A műfa vásárlásával ugyan pénzt spórolhatunk, az elmúlt években azonban egyre hevesebb vita folyt arról is, hogy ha a karácsonyfa vásárlásánál a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe szeretnénk venni, akkor inkább a vágott vagy a műfát részesítsük előnyben. Ma már a környezetvédelmi szakemberek is azt ajánlják, hogy inkább a vágott fenyőket részesítsük előnyben, ezek környezetvédelmi lábnyoma ugyanis kisebb, mint a műfáké. Nem mindegy azonban, hogy utólag hogyan dolgozzák fel a fát. Egy nagyjából 2 méter magas vágott fa utólagos feldolgozásával például 3,5 kilogrammnyi széndioxid jut a levegőbe, míg ha ez a fa a szeméttelepen végzi, ugyanez 16 kilogrammra ugrik. Még ez utóbbi is jóval kevesebb azonban egy 2 méteres műfa ökológiai lábnyomához képest, amely miatt 40 kilogrammnyi szén-dioxid juthat a levegőbe. Akik így a műfa mellett döntenek, azoknak olyat kellene választaniuk, hogy az lehetőleg minél tovább, legalább 10-12 évig kibírja.