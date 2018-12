Idén kevesebbet költünk karácsonykor

A cseh háztartások, 25 évvel a két ország különválását követően, e tekintetben is kedvezőbb helyzetben vannak.



Míg 2016-ban Szlovákiában a havi átlagfizetésnek az 57,3%-át költöttük karácsonyi bevásárlásra, idén csupán a 42,9%-át – derül ki a TopForex társaság valamint a Gazdasági és Piaci Elemzések Központjának (CETA) a legfrissebb felméréséből. „Az elmúlt időszakban ugyan nőttek az árak, ezzel párhuzamosan azonban az átlagfizetés is felfelé araszolt” – nyilatkozta Patrik Mackových, a TopForex vezető elemzője.

A most közzétett felmérés szerint Csehországban azonban a szlovákiainál is kedvezőbben alakult a háztartások helyzete. Nyugati szomszédunknál a karácsonyi bevásárlásra az ottani háztartások két évvel ezelőtt még a havi átlagbér több mint 51 százalékát költötték, ami mostanra 35,5 százalékra csökkent. Az inflációt is figyelembe vevő reálbérnövekedés Csehországban ugyanis az idei harmadik negyedévben elérte a 6 százalékot, míg Szlovákiában ez 3,3 százalék volt. „Csehországban sokat segített a cseh korona erősödése is az euróval szemben. Ennek köszönhetően ugyanis a cseh háztartások olcsóbban juthatnak hozzá az importáruhoz. Egy márkás, 32 GB-s táblagép ára a két évvel korábbihoz képest például csaknem 33 százalékkal csökkent” – mondta Mackových. Szerinte azonban a legnagyobb különbség a bérek növekedésében tapasztalható. Míg Csehországban az elmúlt két évben csaknem 16 százalékkal – 27 ezer cseh koronáról 31,5 ezerre – nőtt az átlagbér, Szlovákiában 11,6 százalékkal, vagyis 889-ről 992 euróra. A TopForex és a CETA elemzése szerint az elmúlt időszakban mindkét országban a közlekedés és az élelmiszerek ára nőtt a legnagyobb ütemben, míg az elektronikai termékek ára csökkent. (mi)