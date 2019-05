Idén jobban sikerült a Tesztelés 9

Nem hozott különösebb meglepetést az idei Tesztelés 9, a tavalyi adatokkal összevetve minimális az eltérés. Továbbra is érvényes az a trend, hogy a leszakadó régiókban gyengébben teljesítenek a diákok.

Pozsony | Nem hozott különösebb meglepetést az idei Tesztelés 9, a tavalyi adatokkal összevetve minimális az eltérés. Továbbra is érvényes az a trend, hogy a leszakadó régiókban gyengébben teljesítenek a diákok.

Martina Lubyová (SNS-jelölt) oktatási miniszter kiemelte, idén először mérte fel az összes 15 éves diák tudásszintjét az Oktatási Szabványosított Mérések Intézete (NÚCEM). A Tesztelés 9-be ugyanis az alapiskolák mellett most a nyolcéves gimnáziumok is bekapcsolódtak. Általában érvényes, hogy a gimnáziumok diákjai minden tantárgyból jobban teljesítettek alapiskolás társaiknál. Matematikából a szlovák kilencedikesek átlag 63,1%-os eredményt értek el, tavaly 55,9% volt az átlag. A miniszter szerint a jobb eredmény egyértelműen a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóinak köszönhető, ők ugyanis 80,8%-os, míg az alapiskolák végzősei átlag 61,7%-os tesztet írtak számtanból.

A magyar diákok a Tesztelés 9 során matematikából idén 52,7%-os átlaggal zártak, míg tavaly 44,8%-ra teljesítették a tudásszintmérőt. A szlovák és a magyar nyelvnél minimális az eltérés, az előbbi felmérőnél enyhe javulás, utóbbinál enyhe romlás figyelhető meg. A miniszter szerint a különbség elhanyagolható. Magyar nyelvből átlag 58,2%-ra írták meg a teszteket, tavaly átlag 60,6%-os eredményt produkáltak. Szlovák nyelv és irodalomból idén a tesztet átlag 63,1%-ra, míg tavaly átlag 61,1%-ra teljesítették.

Érvényes a korábbi évek trendje, hogy a legjobb eredményeket a pozsonyi diákok hozták, míg kelet féle haladva gyengébbek a teszteredmények. A leggyengébb teszteket idén is azokban a régiókban írták, ahol sok a szociálisan hátrányos helyzetű diák. Ebbe évek óta a Rozsnyói, a Nagyrőcei, a Rimaszombati és a Nagykürtösi járás beletartozik.

Villáminterjú Romana Kanovskával, az Oktatási Szabványosított Mérések Intézetének (NÚCEM) vezetőjével A magyar diákok matematika teszteredménye idén 10,4 százalékkal marad el szlovák társaikhoz képest. Jelentős ez a különbség? Ez egyáltalán nem jelentős, inkább enyhe különbség. A gyakorlatban ez három meg nem oldott feladatot jelent a tesztelés során. Sokkal nagyobb lenne az eltérés, ha például tíz feladattal nem tudtak volna megbirkózni. Ez nem drámai különbség. A matematikaeredményeknél szerepet játszhat az is, hogy a magyar pedagógusok szerint nem megfelelőek a tankönyvek, illetve hiányoznak a munkafüzetek? Tudom, hogy a segédeszközökkel gond van a magyar iskolákban, hiányoznak a munkafüzetek, s az iskoláknak egyedül kell megoldaniuk ezt a problémát. Ugyanakkor igyekszünk a tankönyvek alapján összeállítani a tesztlapokat. Például idén a szlovák nyelv és irodalom teszteknél a szövegértést hallgatási feladattal is teszteltük. De tudom, hogy az iskolák szeretnék, ha több segédeszközük lenne, ha többet gyakorolhatnának a diákokkal, hogy az elsajátított ismeret jobban rögződjön. Erre az igényre az oktatási minisztérium egyelőre nem reagál, a szülők finanszírozzák a hiányzó segédeszközöket. A magyar matematikatanárok kevés óraszámban oktatják a számtant, a szlovák iskolák a szabad órákat is felhasználhatják erre a célra. Ön szerint ez is szerepet játszhat az eredmények közötti különbségben? A NÚCEM egyeztetett a magyar iskolák szakmai szervezetének képviselőivel, s bár hangsúlyozták, gondot jelent a magyar iskoláknak, hogy jóval kevesebb szabad óráról dönthetnek, nem nyomatékosították, hogy a matematikánál ez komoly problémát jelentene. Hangsúlyozták viszont, hogy a szlovák nyelv és irodalom tesztek összeállításánál, a hallgatási feladatoknál a szövegértési feladatokra kellene összpontosítani. A magyar nyelvű teszteknél számít, hogy jóval kevesebb diákot tesztelnek? Nem, mert a magyar nyelvű tesztek kimondottan ennek a célcsoportnak készülnek.

Április 3-án és 4-én 1569 iskola 40 529 diákja vett részt a Tesztelés 9 tudásszintmérőben, köztük 131 iskola 2466 magyar diákja. A tesztelésbe először vonták be a nyolcosztályos gimnáziumok diákjait is. Martina Lubyová (SNS-jelölt) oktatási miniszter emlékeztetett, hogy a Tesztelés 9 eredménye objektívebb az írásbeli érettségiknél, mert iskolán kívüli pedagógusok felügyeltek a diákokra a tesztelés során.

Újdonság, hogy a szlovák és a magyar nyelv tesztekben nyílt kérdések is szerepeltek, több feladatot kellett megoldani a diákoknak, s erre több idejük volt. Első alkalommal szerepelt a tesztben hallgatási feladat. Martina Lubyová oktatási miniszter szerint az idei eredmények minden tesztelt tantárgyból épp a gimnazistáknak köszönhetően jobbak. Például a matematikateszteket 20%-kal írták meg jobban a nyolcosztályos gimnáziumok diákjai. A szlovák iskolák eredményei közül ismét a pozsonyi diákok hozták a legjobb eredményeket, megyei szinten jobbára azonos eredményt értek el. A magyar diákoknál is Pozsonyban születtek a legjobb eredmények, viszont a megyék között kelet felé haladva gyengül a diákok teljesítménye. A szlovák és a magyar diákoknál is érvényes, hogy a hátrányos helyzetű diákok jóval alul teljesítenek a tudásszintmérőn. „Ezt a szegregáció felszámolásával lehet orvosolni. Ügyelni kell arra, hogy kelet-szlovákiai iskolákban a nyugati régióhoz hasonló legyen a diákok struktúrája” – zárta Lubyová.