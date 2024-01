Idén is január végéig kell befizetni a gépjárműadót

A központi adó- és vámhivatal már hatodik alkalommal küldött elektronikusan generált, előre kitöltött gépjárműadó-bevallást az adózóknak. „Ezzel is szeretnénk leegyszerűsíteni az adózók dolgát, felgyorsítva az egész folyamatot” – mondta el lapunknak Drahomíra Adamčíková, a központi adó- és vámhivatal szóvivője. Szerinte ezt a szolgáltatást azok vehették igénybe, akik aktív elektronikus postafiókkal rendelkeznek a központi adó- és vámhivatal portálján, és tavaly már benyújtották a gépjárműadó-bevallásukat. „Az információs rendszerből automatikusan generált adatokat a honlapunkon található személyes zónájukban találják meg. Ha semmi nem változott az előző évhez képest, az adózó ellenőrzi az adatokat, és legkésőbb 2024. január 31-ig benyújtja a bevallást” – tette hozzá Adamčíková.

A gépjárműadó-bevallást azok az adófizetők nyújtják be, akik a Szlovákiában bejegyzett gépjárművüket vállalkozás céljára használják. Azok az adózók, akik kötelezően elektronikus úton kommunikálnak az adóhivatallal (áfafizetők, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyek, természetes személyek – vállalkozók), kizárólag elektronikus úton kötelesek benyújtani az adóbevallást. Más jogalanyok (pl. vállalkozói engedéllyel rendelkező, de a cégnyilvántartásba be nem jegyzett civil egyesületek) a bevallást személyesen is beadhatják, vagy postai úton is elküldhetik az adóhivatalnak. A gépjárműadó-bevallással kapcsolatos részletes útmutatót a központi adó- és vámhivatal honlapján tették közzé.