Idén a gazdák életét is megkeseríti a járvány

A gazdák jelenleg nem panaszkodhatnak az időjárásra, a bőséges őszi csapadék azonban több régióban is komoly gondokat okozott - TASR-felvétel

Az ország több régiójában, ahol nem gátolja a hó és a fagy a munkavégzést, már megjelentek a gazdák a földeken. „Határszemle, az őszi vetés, az ősz folyamán talajba juttatott vetőmagok fejlődésének az ellenőrzése” – Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője szerint ez és sok egyéb feladat vár az elkövetkező hetekben a termelőkre. A nagy kérdés, hogy a tavaly őszi esős időjárás hogyan befolyásolta a talajba juttatott magvak fejlődését, és persze az is, hogy a rágcsálók és a vadállomány milyen károkat okoztak.

„Annak ellenére, hogy a tavalyi csapadékos ősz alaposan próbára tette a gazdák türelmét, az ország egyes régióiból bejövő első jelentések pozitívak. Kedvező helyzetről számoltak be például Gömörből, a nagyrőcei és a rimaszombati régióból is, elsősorban onnan, ahol még szeptember végéig elvetették az őszi gabonaféléket. Elégedettek a gabonafélék fejlődésével azonban a tőketerebesi gazdák is” – mondta el lapunknak Holéciová. Néhány helyen azonban a kelleténél több csapadék hullott, a nagymihályi régióban emiatt például ki kellett szántani az elvetett növénykultúrákat. A Nagymihályi és Szobránci járásban a szántóföldek csaknem harmadát elöntötte a víz.

Gondok akadnak a gazdák által megrendelt alapanyagokkal is. „Idén késtek a starterműtrágya-szállít-mányok is. A megrendeléseket általában január közepén szoktuk leadni, és a partnereink az eddigi gyakorlat szerint február közepéig leszállították a műtrágyát. A koronavírus-járvány miatt azonban idén késtek a szállítmányok, emiatt pedig módosítani kellett a vetésforgón” – mondta el lapunknak Asztalos Ferenc méhi (Rimaszombati járás) gazda. Szerinte a bőséges őszi csapadék nekik is komoly gondot okozott, ezért csúsztak az őszi vetéssel. „A kimaradt területeket tavasziakkal kellett pótolnunk. Az őszi búza esetében például 50 százalékos a pótlás” – részletezte Asztalos Ferenc.

„Ősszel nálunk is sok volt a csapadék, emiatt késtünk a vetéssel” – nyilatkozta Németh Görgy, a Dunaszerdahelyi járásban található csenkei Agrolens ügyvezetője. Az őszi búza termőterülete náluk 550 hektár, termesztenek azonban repcét, árpát, zabot, borsót, és 80 hektáron lencsét is. „Ez utóbbit Szlovákiában már csak két üzemben termesztik, rajtunk kívül még a lekéri (Hronovce, Lévai járás) agrárcégben” – mondta Németh György. (sus)