Idén 5% alá szorítanák a munkanélküliséget

Az egy évvel korábbi 6%-ról tavaly decemberre 5,04%-ra csökkent az állástalanok aránya – derül ki a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) legfrissebb jelentéséből. „Azon munkanélküliek száma, akik egy kedvező állásajánlat esetén képesek lennének azonnal munkába állni, decemberre 138 ezerre csökkent, ami az egy évvel korábbihoz képest csaknem 24 ezerrel kevesebb” – nyilatkozta Marián Valentovič, az ÚPSVR vezérigazgatója. A legnagyobb munkanélküliséget továbbra is a Rimaszombati járásban mérik, ahol az állástalanok aránya eléri a 16 százalékot, míg a lista másik felén levő Galgóci járásban ez csupán 1,7%. Tíz százalékot meghaladó munkanélküliséget ugyanakkor már csak 12 járásban mértek.

Ján Richter munkaügyi miniszter szerint az idei év egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy a munkanélküliséget 5% alá csökkentsék. „Az elmúlt év végéig a 29 éven aluliaknál és az 50 év felettieknél is csökkent az állástalanok aránya, a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában ráadásul a tartósan állás nélküliek száma is a negyedével esett vissza” – mondta Richter. Szerinte a kormány folytatni kívánja a munkapiaci akciótervek kidolgozását a legkevésbé fejlett régiók számára, ezzel párhuzamosan továbbra is azon dolgozik, hogy az EU-n kívüli országokból érkező munkavállalók integrálása szabályozott és ellenőrzött keretek között történjen.

A munkanélküliségi ráta csökkenése az anyagi szükséghelyzetben levők számát is érintette. Tavaly 72 ezren részesültek ilyen juttatásban. „Az elmúlt évben 47 ezer tartós munkanélküli kapott párhuzamosan juttatást és munkabért is. Ez a megoldás bevált, és a segítségével továbbra is arra szeretnénk ösztönözni az anyagi szükséghelyzetben levőket, hogy keressenek maguknak munkát” – tette hozzá Richter. Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? A jegybank legfrissebb előrejelzése szerint az elkövetkező hónapokban tovább csökkenhet az állástalanok száma, a csökkenés üteme azonban várhatóan már nem lesz olyan dinamikus, mint az elmúlt időszakban. A jegybank elemzői ezt a csökkenő külföldi kereslettel magyarázzák. (mi, TASR)