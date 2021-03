Húsz fekete járás van mától az országban

Eduard Heger (OĽaNO) pénzügyminiszter és ideiglenesen kinevezett egészségügyi miniszter elmondta, marad a szigorú kijárási tilalom, vagyis este 8 és éjjel 1 között továbbra is csak munkavégzés és halaszthatatlan egészségügyi ellátás miatt hagyhatjuk el az otthonunkat. A járások közti utazás csakis kivételes esetben engedélyezett, Heger szerint ez valószínűleg a húsvéti ünnepek idején is így lesz, tehát a nagy családlátogatásokról idén valószínűleg le kell mondanunk.

Emellett azonban néhány apróbb változás lesz hétfőtől. Ján Mikas országos tiszti főorvos rendelete alapján például újra kinyithatnak a szabadtéri és a félig fedett piacok. A szigorú higiéniai előírásokra azonban itt is oda kell figyelni, vagyis be kell tartani a kétméteres távolságot az egyes standok között, illetve be kell biztosítani a vásárlók egyirányú mozgását.

Emellett változások várnak a külföldről hazatérő személyekre. Hétfőtől a beoltott személyeknek is kötelező karanténba kell vonulniuk, illetve azoknak is, akik nemrég estek át a betegségen. A tiszti főorvos szerint erre azért van szükség, mert még nem rendelkezünk elég információval arról, milyen módon hathatnak az új mutációk az említett csoportokra. A Covid-automatában nem történt változás, vagyis a fekete és bordó járásokban továbbra is szükség lesz egy 7 napnál nem régebbi negatív teszteredményre, ha munkába szeretnénk menni. A piros járásokban elegendő a 14 napos tanúsítvány is. Az iskolába továbbra is csak azon szülők gyermekei térhetnek vissza, akik nem tudnak otthonról dolgozni, a természetlátogatás pedig csakis járáson belül engedélyezett.

Járások besorolása hétfőtől Fekete járások: Csacai, Alsókubini, Gölnicbányai, Homonnai, Korponai, Kiszucaújhelyi, Turócszentmártoni, Miavai, Vágújhelyi, Vágbesztercei, Puhói, Rozsnyói, Rózsahegyi, Szenicei, Szakolcai, Tőketerebesi, Trencséni, Stubnyafürdői, Garamszentkereszti, Zsolnai.

Csacai, Alsókubini, Gölnicbányai, Homonnai, Korponai, Kiszucaújhelyi, Turócszentmártoni, Miavai, Vágújhelyi, Vágbesztercei, Puhói, Rozsnyói, Rózsahegyi, Szenicei, Szakolcai, Tőketerebesi, Trencséni, Stubnyafürdői, Garamszentkereszti, Zsolnai. Piros járások: Késmárki, Érsekújvári, Námesztói, Turdossini.

Késmárki, Érsekújvári, Námesztói, Turdossini. A többi járás bordó besorolást kapott.