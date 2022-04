Húsvét után megszűnhet a beltéri maszkviselés

Továbbra is javul a járványhelyzet, a fertőzöttek és a kórházban kezelt személyek száma rohamosan csökken – derült ki az egészségügyi minisztérium legfrissebb adataiból. Ha a következő napokban sem romlik a helyzet, akkor húsvét után szóba kerülhet a kötelező beltéri maszkviselés eltörlése is.

Pozsony | Továbbra is javul a járványhelyzet, a fertőzöttek és a kórházban kezelt személyek száma rohamosan csökken – derült ki az egészségügyi minisztérium legfrissebb adataiból. Ha a következő napokban sem romlik a helyzet, akkor húsvét után szóba kerülhet a kötelező beltéri maszkviselés eltörlése is.

Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) elnöke a szerdai kormányülés után elmondta, a járványhelyzet körülbelül a negyedik hullám kezdeti stádiumának szintjére esett vissza.

Nagyjából január elején, a delta variáns okozta harmadik hullám lecsengésekor regisztráltak annyi új beteget, mint az utóbbi héten. A napi fertőzöttek átlaga ebben az időszakban 3717 volt. Az előző héthez képest ez 38 százalékos csökkenést jelent, az említett mutató akkor 5964 volt. Mišík kiemelte, nem azért csökken a betegek száma, mert egyre kevesebb PCR-tesztet végeznek, a járvány valóban visszaszorulóban van. Erről árulkodik az a tény is, hogy a tesztek pozitivitási aránya is visszaesett: most 37 százalék körül mozog, viszont néhány héttel ezelőtt még jócskán 50 százalék felett volt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy március végén még minden második mintában kimutatták a vírust, viszont most már csak minden harmadik mintában van jelen.

C sökkenő incidencia

A vírus terjedését jelző hétnapos incidencia szintén csökken. Országos szinten az értéke jelenleg 452, az előző héthez képest 33 százalékkal esett vissza. Ami a regionális incidenciát illeti, még három olyan járás van, ahol kiemelkedően sok a fertőzött: a Szenci és a Bazini járásban, valamint a fővárosban. Az említett területeken az incidencia meghaladja a 750-et. Különösen a Szenci járásban rossz a helyzet, ott csaknem eléri a 900-at, vagyis kétszerese az országos átlagnak.

Jó hír viszont, hogy a kórházban kezelt betegek száma is gyors csökkenésnek indult. Az előző héten még arról számoltunk be, hogy a Covid-osztályokon fekvő betegek száma végre 2000 alá zuhant, most viszont már az 1500-as lélektani határ sem tűnik olyan távolinak, hiszen jelenleg 1653 páciens szorul kezelésre. A múlt heti adattal összevetve ez 18 százalékos zuhanást jelent. Közülük 1043 fertőzött kifejezetten a vírus okozta tünetek miatt került be a kórházba, viszont a többi 610 betegnél, vagyis a páciensek egyharmadánál a vírus csak másodlagos diagnózisként merült fel. További jó hír, hogy egyre kevesebben szorulnak lélegeztetőgépre: a számuk 68-ról 41-re esett vissza.

Eltűnhetnek a maszkok

Ilyen tempójú javulás mellett elképzelhető, hogy húsvét után eltörlik az utolsó érvényben lévő óvintézkedést, vagyis a beltéri maszkviselést. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter már a múlt héten is azt mondta, hogy a szakértői konzílium tárgyalni fog a maszkviselés lehetőségeiről, de mint kiderült, egyelőre nem javasolták az enyhítést.

Mišík szerint azért, mert a húsvét idején mindig megnő az emberek mobilitása, így egyelőre jobbnak láttak érvényben hagyni a védőeszköz viselését. Az IZA vezetője megjegyezte, húsvét után újra összeül a konzílium, és ismét átértékelik a helyzetet.

Új variáns

Mišík ismertette az egyes mutációkra vonatkozó legújabb adatokat is. A március végén és április elején szekvenált 252 minta 94 százalékában a BA.2-es mutációt mutatták ki, vagyis az omikron újabb alvariánsát. Az előző, BA.1-es mutáció a szekvenált minták 5 százalékában volt jelen. Mišík elmondta, Szlovákiában azonosítottak egy újabb mutációt is, amelyet jelenleg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is tanulmányoz. Mivel azonban még nincsenek bővebb adatok az új variánsról, ezért az IZA vezetője nem akart arra vonatkozó becslésekbe bocsátkozni, hogy ez milyen módon változtathatja meg a járvány terjedését. Hozzátette, az eddigi külföldi adatok alapján nem kell attól tartani, hogy az új mutációt különösebb gondot okozna.