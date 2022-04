Jelentős javulás a járványhelyzetben

A napi fertőzöttszám átlaga az előző héten még 7930 volt, most viszont 5016-ra zuhant, ami 37 százalékos visszaesésnek felel meg. Bár az előző hetekben is fokozatosan csökkent a fertőzöttszám, viszont nem ilyen gyors tempóban. További jó hír, hogy a PCR-tesztek pozitivitási aránya is érezhetően visszaesett: a negyedik hullám berobbanása óta szinte folyamatosan 50 százalék felett volt, a legfrissebb adatok alapján azonban már csak 43 százalékon áll. Ez ugyan még mindig magasnak számít, viszont hosszú hetek óta ez az első jelentősebb javulás ebben a mutatóban.

Magas számok Pozsonyban

Szintén a fertőzöttszámmal függ össze a hétnapos incidencia, ami az előző héthez képest tovább csökkent. Az országos átlag jelenleg 648, vagyis 30 százalékkal kevesebb, mint 7 napja. Viszont hozzá kell tenni, hogy jelentős regionális különbségek figyelhetőek meg: most 7 olyan járás van, ahol az incidencia értéke meghaladja az ezret, főleg Pozsonyban és környékén rossz a helyzet. Ezekben a járásokban a vírus továbbra is erősen érezteti a hatását. A magyarlakta járások ebből a szempontból jól teljesítenek, a legtöbb helyen az incidencia nem haladja meg az országos átlagot.

Kevesebben a kórházakban

A kórházak helyzete is javulni látszik, ugyanis hosszú idő után most először esett vissza a Covid-osztályokon kezelt betegek száma 2000 alá. A minisztérium adatai szerint összesen 1908 fertőzött szorul kezelésre, vagyis az előző héthez képest 10 százalékkal kevesebb (akkor 2120-an feküdtek a Covid-osztályokon). Szerencsére egyre kevesebben szorulnak lélegeztetőgépre, jelenleg 60 ilyen beteget jegyez a tárca. Naponta mintegy 191 új páciens kerül kórházba a koronavírus miatt, 66 százalékuk nincs beoltva. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter azonban kiemelte, hogy a Covid-osztályokon ápolt személyek 65 százaléka, vagyis kétharmada kerül be kifejezetten a koronavírus miatt. 35 százalék esetében a fertőzés csak másodlagos diagnózis, ami azt jelenti, hogy nem a vírus okozta tünetek miatt kerültek be, hanem más egészségügyi probléma miatt, viszont a kórházban elvégzett teszt után derült ki, hogy fertőzöttek.

A halálesetek száma azonban sajnos még mindig magas: jelenleg átlagban napi 34 személy hal meg a fertőzés következtében. A járvány kirobbanása óta összesen 23 315 személy vesztette életét a vírus közvetlen vagy közvetett következményei miatt.

Átértékelés

A vírusadatok csökkenése a járványügyi óvintézkedéseken is meglátszik. Szerdától ugyanis megszűnt a kötelező kültéri maszkviselés. A jelenlegi szabályok alapján maszkot kellett viselni kültéren, ha a kétméteres körzetünkben egy olyan személy tartózkodott, aki nem egy háztartásban élt velünk. Emellett eltörölték a regisztrációs kötelességet is az eHrancia nevű rendszerben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag már csak néhány maszkviselésre vonatkozó szabály maradt érvényben. Továbbra is hordanunk kell a védőeszközt a tömegközlekedési eszközökön, a nyilvános beltéri helyeken, illetve a tömegrendezvényeken, függetlenül attól, hogy kültéren vagy beltérben tartják-e őket. Lengvarský ezzel kapcsolatban megjegyezte, csütörtökön ismét összeül a szakértői konzílium, hogy átértékeljék a jelenlegi óvintézkedéseket.