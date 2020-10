Hosszabb ideig kaphatnak támogatást a munkáltatók és az önálló vállalkozók

Jövő márciusig folyamodhatnak anyagi kompenzációért az Elsősegély (Prvá pomoc) projekt keretében a munkáltatók és az önálló keresőtevékenységet folytatók. A kormány szerdán megjegyzéssel jóváhagyta a projekt feltételeinek megváltoztatására vonatkozó javaslatot, három hónappal meghosszabbította a projektet, és a hozzájárulások összege is emelkedik.

Pozsony | Jövő márciusig folyamodhatnak anyagi kompenzációért az Elsősegély (Prvá pomoc) projekt keretében a munkáltatók és az önálló keresőtevékenységet folytatók. A kormány szerdán megjegyzéssel jóváhagyta a projekt feltételeinek megváltoztatására vonatkozó javaslatot, három hónappal meghosszabbította a projektet, és a hozzájárulások összege is emelkedik.

A módosító javaslatot a járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása miatt terjesztette elő a munkaügyi minisztérium. Az új feltételek már az idén októberre benyújtott kérvényekre is vonatkoznak.

Azokra a munkáltatókra vonatkozóan, akik megszüntették tevékenységüket vagy be kellett zárniuk a vállalkozásukat, a munkaügyi minisztérium javasolta a munkavállalók célcsoportjának kiterjesztését azokra is, akikkel ez év március 1. után, de legkésőbb ez szeptember 2-ig kötöttek munkaszerződést. A támogatandók körét bővítik, olyan szervezetek és önálló keresőtevékenységet folytató személyek (SZČO) is kompenzációt kaphatnak, amelyek ez év február 1. után, de legkésőbb szeptember 2-ig kezdték meg működésüket. Az új szabályozás értelmében a járulék a munkavállaló átlagkeresetének 80%-áról a munkavállaló szuperbruttó bérének 80%-ára emelkedik, abban az esetben, ha a munkavállaló akadályoztatva volt a munkavégzésben a munkáltató részéről. Ezenkívül a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló az eddigi két hónap helyett egy hónapon át köteles alkalmazni a munkavállalót.

Az önálló keresőtevékenységet folytató személyek (2. számú intézkedés) esetében a rendelkezés kiterjed azokra is, akik 2020. július 1. óta fizetnek járulékokat. Megszűnik az a feltétel is, hogy az önálló keresőtevékenységet folytató személy nem lehet egyidejűleg foglalkoztatott is. A hozzájárulás összege az egyes kategóriákban a forgalom 1,5-szörös csökkenésének megfelelően növekszik, ebből az összegből levonják az adott naptári hónap nettó jövedelmét. Ha az önálló keresőtevékenységet folytató személy bevétele 20%-39,99% kal csökkent, szeptemberig 180 eurót kaphatott, októbertől a kártérítés összege 270 euróra emelkedik. A 40%-59,99%-os bevételcsökkenés után a kártérítés 300 helyett 450 euró lesz. 60%-79,99%-os csökkenés esetén 630 euró lesz a hozzájárulás, ez az összeg szeptemberig 420 euró volt, a 80%-ot meghaladó bevételcsökkenés kompenzálása az eddigi 540 helyett 810 euróra emelkedik.

A 3 számú intézkedés értelmében a 2020. február 1. után, de legkésőbb szeptember 2-ig létrehozott szubjektumok szintén igényelhetnek támogatást. A vészhelyzet idején nekik is legalább egy hónapig „meg kell tartaniuk” az alkalmazottat. A hozzájárulások összege is emelkedik. A munkavállaló fizetésének (ún. Kurzarbeit) kompenzálásához való hozzájárulás eddig legfeljebb az átlagkereset 80%-a volt, maximum 880 euró, ezután a munkavállaló szuperbruttójának 80%-a, maximum 1100 euró lesz.

Az átalány-hozzájárulást szintén úgy igazítják ki, hogy a forgalom csökkenésétől függően fedezze az egy alkalmazottra eső bérköltségeket (3B. intézkedés). Ez eddig alkalmazottanként maximum 540 euró volt, az új maximum 810 euró lesz.

A módosítás az önálló keresőtevékenységet folytató személyeknek arra a csoportjára is kiterjed, amelyek 2020. február 1. után, de legkésőbb szeptember 2-ig kezdték meg üzleti tevékenységüket. A hozzájárulás szintén 210-ről 315 euróra emelkedik, ebből az összegből vonják le a naptári hónap nettó jövedelmét.

Az intézkedésekkel járó költségek októberben és decemberben elérik a 389,8 millió eurót. Ez 191,8 millió eurós növekedést jelent az eddig jóváhagyott összeghez képest. A projekt további három hónappal történő meghosszabbítása 201,8 millió euróba kerül. „Ezek a kiadások a már jóváhagyott 1,38 milliárd eurós kereten belül vannak” – tájékoztatott a munkaügyi minisztérium.