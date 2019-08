Hol rom állott, most kórház fog

A munka eredetileg tavaly ősszel kezdődött volna, de problémák adódtak a közbeszerzési eljárással. Végül több mint fél év várakozás után Andrea Kalavská (Smer) egészségügyi miniszter idén májusban aláírta a szerződést a bontást végző céggel, tegnap pedig hivatalosan is elkezdődött a munka. Az első téglákat Peter Pellegrini (Smer) zúzta szét egy markológéppel. A minisztérium becslései szerint a bontás körülbelül 9 hónapig tart.

Kalavská szerint a rom azt szimbolizálja, hogy az állam az utóbbi 30 évben nem volt képes felépíteni egy olyan kórházat, amilyet a szlovákiai betegek megérdemelnének.

„Nem szerénykedve ki merem jelenteni, hogy a mi irányításunk alatt kerültünk a legközelebb ahhoz, hogy egy jól felszerelt kórházat felépítsünk Pozsonyban”

– jelentette ki az egészségügyi miniszter.

Pellegrini úgy véli, már jó néhány választási ciklus óta a szlovák politika egyik legnagyobb problémája, hogy hiányoznak a hosszú távú tervek és az elképzelések.

„Sajnos nemcsak az egészségügyben van így, hanem más területen is. Hiányoznak az olyan projektek, amelyeket egy kormányváltás után az új politikai garnitúra is támogatna és továbbvinne”

– jelentette ki a kormányfő.

Hozzátette: bízik benne, hogy ez a projekt nem ilyen lesz, és még a 2020-as választásig sikerül olyan állapotba hozni, hogy már nem lesz érdemes leállítani az építkezést.

Kalavská elmondta, a tárca már ki is írta a közbeszerzési eljárást az új kórház megtervezésére. Becslések szerint az új egyetemi kórház legkorábban 2024-ben nyithatja meg kapuit. Az egész projekt 263 millió euróba kerülne az államnak, ebben az összegben már benne van a bontás is, ami körülbelül 10 millió eurót emészthet fel. Az intézményben 650 kórházi ágyat helyeznének el, azonban szükség esetén akár további 500 ággyal is bővíthető lenne.

Ha felépül az új egyetemi kórház, jelentős változások lesznek a pozsonyi fekvőbeteg-ellátásban. Kalavská kijelentette, hogy a Kramáre városrészben levő kórházból a teljes ellátás átkerülne az új intézménybe, a ružinovi és pozsonypüspöki kórházakban pedig jelentős változtatások várhatók. Hogy mi lesz a kramárei kórház sorsa, még nem tudni, viszont a pozsonyligetfalui kórház helyzete nem változna meg.