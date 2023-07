Hol és mikor váltsunk valutát Magyarországon?

A nyári utazások időszakában érdemes kicsit több szót ejteni a valutaváltásról. A legtöbben a külföldi utazásuk alkalmával csak odatartják a terminálhoz az euró alapú bankkártyájukat, majd levonják az adott ország devizájában számított ellenértéket. Sokan nem is tudják, valójában hány átváltás történhet egy ilyen tranzakció során. Nem csak a bank, hanem a kártyakibocsátó, továbbá a kereskedő is levonhatja a maga költségét, sőt akár többszöri valutaváltás is történhet a háttérben.

Hullámvasúton a forint

A Magyarországra látogatók számára kevésbé örvendetes hír, hogy a forint hónapok óta folyamatos erősödést mutat az euróval szemben. Ami még megdöbbentőbb, hogy az erősödést illetően nem csak regionális szinten, hanem világszinten is a legjobbak közé tartozott a forint. Természetesen, a nagy erősödésének volt miből építkeznie, a 2022-es őszi gazdasági eseményeket hatalmas pánik követte, amely súlyos károkat okozott a magyar pénznemnek. A történelmi mélypontot követően 2023 tavaszán azonban ismét szép utat járt be a magyar fizetőeszköz.

A szakértők szerint a forint erősödésben az utóbbi hónapokban egyértelműen felhajtó erővel bírt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által május végén 17 százalékra csökkentett irányadó kamat, azonban most, hogy a magyar jegybank a kamatcsökkentés mellett döntött, hamar gyengülésnek indulhat a magyar deviza, miközben a dollár is erősödni kezdett. A gyengülés előjele már látható az euró-forint árfolyam esetén, néhány héttel ezelőtt még 368 forintot ért egy euró, míg ezen a héten már 374 forint felett is járt a magyar deviza. A szakértők várakozásai szerint azért drámai visszaesésre, netán újabb történelmi mélypontra nem kell számítani, de az eddigi 360–370 forintos tartományt felválthatja a 380–390 forint közötti árfolyam.

Devizát vagy valutát?

Az egyik örök kérdés külföldre látogatáskor, hogy valutát, azaz készpénzt vagy devizát váltsunk. A legtöbb helyen ma már van lehetőség devizával, vagyis bankkártyával fizetni, ami annyiból kedvezőbb a valutaváltással szemben, hogy nem merül fel váratlan költség. Ilyen például a jutalék vagy a kezelési költség, ami nem jelenik meg az igen kedvező árfolyam értékében, és a váltó rendre csak a fizetési blokkon tünteti fel. Fontos megjegyezni, hogy a bankoknál is drágábban tudunk devizát vásárolni, mint eladni nekik, vagyis eltérő vételi és eladási árfolyamokat alkalmaznak. Azonban a bankkártyával történő fizetéskor a bank az MNB által megállapított középárfolyamon váltja át a devizákat. A középárfolyam nem más, mint a vételi és eladási árfolyam átlaga. Ezt minden munkanapon a magyar jegybank teszi közzé. A középárfolyam azonban inkább egy viszonyítási alapként szolgál a külföldön tartózkodóknak, hiszen azt az elméleti árfolyamot mutatja, amennyiért egy kereskedelmi bank költségmentesen hozzájut a különféle devizákhoz, így értéke bankonként eltérő.

Az átváltás árfolyamát elsősorban a kártyakibocsátó társaság – azaz a Visa vagy a Mastercard – határozza meg. Ez jellemzően csupán 1-2 százalékos plusz díjként jelenik meg a középárfolyamon felül, ám külföldre utazás előtt ezzel is tudunk kalkulálni árfolyam kalkulátorok segítségével. A legtöbb esetben nem jelentkezik plusz költség, ám a számlavezető bank is szerepet játszhat az átváltás költségében. A számlavezető intézet elfogadhatja a kártyakibocsátó által megállapított középárfolyamot, vagy alkalmazhatja a saját deviza eladási árfolyamát is.

Rangsorban a megoldások

Ha rangsorolni kellene a fizetési konstrukciókat a külföldi tartózkodás esetében, akkor az első helyre a devizaváltó fintech megoldások, azaz a Revolut és a Wise kerülnének, hiszen verhetetlen árfolyamokat kínálnak a kereskedelmi bankokkal szemben, továbbá ingyenes készpénzfelvételt is lehetővé tesznek. Második helyre a hagyományos bankkártyás fizetéseket tehetnénk, ha van erre lehetőség az adott országban. Még dobogós megoldásnak számít a pénzváltó, de a rejtett költségekkel érdemes számolni, különben sok meglepetés érhet minket. Végül, ha lehet, csak végső megoldásként válasszuk az ATM-es készpénzfelvételt, ugyanis ebben az esetben a bankközi átváltásoknak magasak a költsége.

SZABADKAI LIZA

A szerző a Creditline.hu munkatársa