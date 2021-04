Hogy áll a szlovák vakcinaprogram?

Több megyei polgármester is arról számolt be, hogy a vakcinaközpontok nem működnek teljes kapacitással, mivel nem kaptak elegendő vakcinát. - TASR-felvétel

Az utóbbi napokban úgy tűnt, hogy a szlovák vakcinaprogram felgyorsult, hiszen a tárca egyre több csoport számára tette elérhetővé az elektronikus várótermi regisztrációt. Lapunk is beszámolt arról, hogy már a 40 év felettiek is bejelentkezhetnek az AstraZeneca oltóanyagáért, ezt követően pedig az egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy újabb csoportok is bekapcsolódhatnak a vakcinaprogramba. Ezek közé tartoznak azok a személyek, akik nem fizetnek egészségbiztosítást (például a hajléktalanok), illetve a biztosítók adósai is. A tárca emellett a Szlovákiában élő külföldi állampolgároknak is kedvezett: azok is kérvényezhetik az oltást, akik nem szlovák állampolgárok, de nálunk fizetik az egészségbiztosításukat. Azok az EU-s polgárok, akiknek nincs állandó lakhelyük Szlovákiában, szintén regisztrálhatnak, ha rendelkeznek úgynevezett S1-es formanyomtatvánnyal. Ennek segítségével lehet az egészségbiztosítóknál kérvényezni az uniós egészségbiztosítási kártyát, amit a szlovák oltópontokon elfogadnak.

77 százalék... vagy nem?

Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője kedden, az aktuális járványhelyzettel kapcsolatos sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az idősotthonok lakóinak már közel 80 százaléka be van oltva. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szerdán a kormányülés után pontosította Mišík kijelentéseit, elmondása szerint a 80 százalék az intézményekre vonatkozik, a beoltott lakók és alkalmazottak száma egész pontosan 77 százalék. Hozzátette, a javuló járványhelyzet és a magas átoltottság miatt már az idősotthonok újranyitásáról is beszélnek, és a következő napokban várhatóan tájékoztatni fognak az ezzel kapcsolatos ütemtervről.

Újságírói kérdésre azonban Krajniak elismerte, hogy a 77 százalékos arány nem az idősotthonok összes lakójára és alkalmazottjára vonatkozik, hanem csak azokra a személyekre, akik már kérvényezték az oltást. Arról nem beszélt, hogy hány olyan személy él vagy dolgozik az idősotthonokban, akik egyelőre nem regisztrálták be magukat az oltásra.

Milan Krajniak az újságírók kérdése után pontosította az idősotthonok átoltottságával kapcsolatos adatokat - TASR-felvétel

Lucia Plaváková, a Progresszív Szlovákia (PS) politikusa a Facebook-oldalán rávilágított a nem stimmelő arányokra. Elmondása szerint kikérte a munkaügyi minisztériumtól az arra vonatkozó adatokat, hogy összesen hány személy él vagy dolgozik idősotthonokban. A tárca a válaszában mintegy 82 ezer személyről számolt be.

A Denník N napilapnak eljuttatott közleményében a minisztérium azt írta, hogy április 13-ig összesen 32 470 lakót oltottak be az első adag vakcinával (az alkalmazottak számáról nem közöltek információkat). Ha ebből a számból indulunk ki, akkor ez az összes lakó mintegy 40 százalékát jelenti.

Oltóközpontok nélkül

A vakcinaprogramot emellett több megyei képviselői is bírálta. Ondrej Lunter, Besztercebánya megye alpolgármestere például azt nyilatkozta, hogy a régióban már több nagy kapacitású vakcinaközpontot is kialakítottak, így hetente akár 50 ezer embert is be tudnának oltani. A jelenlegi oltási stratégia értelmében azonban csakis az AstraZeneca oltóanyagát használhatják, mivel ennek a tárolása a legegyszerűbb (a Pfizer vakcináját például -70 fokos hőmérsékleten kell tartani). Lunter elmondása szerint az AstraZenecából nincs elég, ezen a héten például összesen 4000 dózist kaptak.

Ondrej Lunter szerint az oltóközpontokban jóval gyorsabban haladna a vakcinázás, ha nem csak az AstraZenecát használhatnák - TASR-felvétel

Hasonló problémákról számolt be Milan Majerský, a KDH vezetője és Eperjes megye polgármestere. Elmondása szerint a vakcinahiány miatt mindössze a kapacitásaik felét tudják kihasználni, ami a megyei önkormányzat számára igencsak elkedvetlenítő adat, hiszen a központok működéséhez szükséges munkaerőt és felszerelést is nekik kellett bebiztosítani.

A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy vannak olyan megyék is, ahol nincs értelme oltóközpontot nyitni, mivel alacsony az érdeklődés az oltás iránt. Ezek közé tartozik például Kassa megye, ahol az RTVS információi alapján legalább napi 1500 jelentkezőre lenne szükség, hogy az oltóközpontok működtetése rentábilis legyen. René Hako, a Kassa megyei önkormányzat főorvosa azt mondta, enélkül nincs értelme központokat nyitni.

Az oltással kapcsolatos adatok Szlovákiában 891 404 személy kapta meg az első dózist. A második adagot eddig 308 412 személynek adták be.

személy kapta meg az első dózist. A második adagot eddig személynek adták be. Az idősotthonok azon lakói és alkalmazottai közül, akik már regisztráltak az oltásra, 77 százalék kapott vakcinát. Arról nincsenek pontos adatok, hogy ez az összes idősotthonban élő és dolgozó személy hány százalékát jelenti, de a rendelkezésre álló információink alapján körülbelül 40–45 százalék lehet.

százalék kapott vakcinát. Arról nincsenek pontos adatok, hogy ez az összes idősotthonban élő és dolgozó személy hány százalékát jelenti, de a rendelkezésre álló információink alapján körülbelül százalék lehet. Április végéig több mint 300 ezer adag vakcina érkezhet Szlovákiába. A Pfizer és a BioNTech 146 250 , a Moderna 40 800 , az AstraZeneca 90 800 , a Johnson & Johnson pedig 26 40 0 oltóanyagot ígért. Az utóbbi készítmény sorsa kérdéses, hiszen a gyártó ideiglenesen leállította az európai szállítmányokat. Szlovákiában van 200 ezer adag Szputnyik V is, és a közeljövőben további szállítmányok érkezhetnek, de kérdéses, hogy egyáltalán használni fogják-e az orosz készítményt.

adag vakcina érkezhet Szlovákiába. A Pfizer és a BioNTech , a Moderna , az AstraZeneca , a Johnson & Johnson pedig 0 oltóanyagot ígért. Az utóbbi készítmény sorsa kérdéses, hiszen a gyártó ideiglenesen leállította az európai szállítmányokat. Szlovákiában van ezer adag Szputnyik V is, és a közeljövőben további szállítmányok érkezhetnek, de kérdéses, hogy egyáltalán használni fogják-e az orosz készítményt. A nyájimmunitás kialakításához még 2 408 596 személyt kellene beoltani.

Vakcinák raktáron

Az egészségügyi minisztérium a továbbiakban sem tervezi a Pfizer használatát a vakcinaközpontokban. Ezt a készítményt az úgynevezett oltócsapatok számára tartogatják. Ezek közé tartoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik például az idősotthonokat látogatják, és a helyszínen oltanak. A nagy kapacitású oltópontokon elméletileg a Szputnyik V-t, vagy a Johnson & Johnson vakcináját lehet használni.

Bizonytalan a helyzet a Jonhson & Johnson szállítmányával kapcsolatban - TASR-felvétel

Más kérdés, hogy mi lesz az említett oltóanyagokkal. Az orosz vakcina használatáról már hetek óta zajlik a vita, újonnan pedig a Johnson & Johnson oltóanyagával kapcsolatban is felmerültek kételyek. A készítményt az USA-ban már használják, és az utóbbi hetekben regisztráltak olyan eseteket, amelyeknél felmerült a gyanú, hogy az oltóanyag vérrögképződést idézett elő. Az eseteket vizsgálják, de a cég ideiglenesen leállította az európai szállítmányokat. Szlovákia összesen 26 400 ilyen vakcinát kapott volna áprilisban.

