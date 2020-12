Hétfőtől kinyithatnak azok az iskolák, amelyek bekapcsolódnak a tesztelésbe

Hétfőn (december 7.), illetve az azt követő napokban újranyitnak néhány olyan iskolát, amely erre igényt tart. Ezt Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter jelentette be a pénteki rendkívüli kormányülés után, hozzátéve: kísérleti projektről van szó. Az újranyitás előtt tesztelni fogják a diákokat, a szülőket és az iskolai alkalmazottakat is. Az előkészületek tovább folytatódnak, hogy januárban más iskolákat is újranyithassanak.