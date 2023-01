Heger: Már ma tárgyalunk az előrehozott választásról

Heger a műsorban kijelentette, nagy a valószínűsége annak, hogy az OĽaNO, az SaS, a Sme rodina és a Za ľudí vezetőinek találkozója után, még ma este, vagy a holnapi nap folyamán bejelentheti, megállapodás született arról, melyik konkrét időpontban legyen az előrehozott választás. A lehetséges időpontok közül a korábbi kormánypártok inkább a szeptember 30-i terminust részesítik előnyben. Heger kijelentette, az érintett pártok közül ezzel a dátummal értenek egyet a legtöbben. Szerinte a parlament már a következő kedden tárgyalhatja azt az alkotmánymódosítást, ami az előrehozott választást lehetővé tenné. Ennek értelmében a törvényhozásban 90 szavazat kellene egy előrehozott választás kezdeményezéséhez.

Az előrehozott választások kiírásához szükséges alkotmánymódosítással kapcsolatban Heger arról beszélt, a négy korábbi koalíciós párt egyetért abban is, hogy egyúttal azt is az alaptörvénybe írják, a választási rendszert csak alkotmányos többséggel, vagyis 90 parlamenti képviselő szavazatával lehessen megváltoztatni. Az előrehozott választásokkal kapcsolatos ezen feltételt korábban Igor Matovič (OĽaNO) fogalmazta meg. Ezt azzal indokolta, el szeretnék kerülni, hogy egy esetleges Hlas-Smer-Republika kormány esetén ezen pártok úgy betonozzák be magukat a hatalomba, ahogy azt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és pártja, a Fidesz tette a magyar választási rendszer megváltoztatásával.

Juraj Šeliga a Za ľudí parlamenti képviselője ugyanilyen módon azt a feltételt szeretné szabni, hogy a Specializált Büntetőbíróság és a Speciális Ügyészi Hivatal intézményét is az alkotmányban rögzítsék. Heger ezzel kapcsolatban elmondta, ő ugyan támogatja ezt a kezdeményezést, de jelenleg ehhez nincs meg a 90 parlamenti szavazat.

Az ügyvezető miniszterelnök a szombati népszavazással kapcsolatban annyit mondott, a referendum csak azt igazolta, amit eddig is tudtunk. „A Smer, a Hlas és más pártok szavazói vettek részt a népszavazáson. Fontos azonban rámutatni a másik oldalra: A demokratikus pártoknak meg kell mutatniuk, hogy együtt tudnak működni és olyat tudnak kínálni a választóknak, amely megszólítja őket” – mondta Heger.