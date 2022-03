Heger: Az ukránok értünk is harcolnak

Heger a közmédia politikai vitaműsorában elmondta, kapcsolatban van az ukrán kormánnyal. „Nagyon elszántak, meg akarják nyerni ezt a háborút” – mondta kormányfő, és hozzátette, a keleti szomszédunknak humanitárius és katonai segítségre is szüksége van. Heger szerint az ukránok nem csak önmagukért, hanem értünk is harcolnak. „Fontos, hogy Vlagyimir Putyint megállítsuk Ukrajnában, hogy ne tudjon továbbmenni” – jelentette ki. Rámutatott az orosz elnök az 1997 előtti állapotot szeretné visszaállítani, ami egyben azt is jelenti, hogy Putyin követelései szerint Szlovákia, Csehország és Lengyelország nem lehetne a NATO tagja. A miniszterelnök szerint az uniós országok, de Nagy-Britannia is Kijevet támogatja. Az Ukrajna feletti repüléstilalmi zóna kialakítása azonban szerinte is ahhoz vezetne, hogy a NATO-erők összecsapásba kerülnének az orosz hadsereggel.



Azzal kapcsolatban, hogy az oroszok a lengyel határtól mindössze 17 km-re lévő kiképzőpont ellen intéztek rakétatámadást, a műsorvezető azt kérdezte a miniszterelnöktől, kell-e attól tartani, hogy eltévedt orosz bombák eshetnek Szlovákia területére. „Mindenre fel kell készülnünk, de ebben a pillanatban nincs ok a pánikra” – mondta. Heger arról is beszélt, szerinte a parlament nagy többséggel támogatja majd, hogy NATO katonák jöjjenek az országba, az első egységek a következő hetekben érkezhetnek meg.



A jövő héten Szlovákiába érkezik Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. Heger ezzel kapcsolatban arról beszélt, feltételezi, az Austinnal folytatott tárgyalások témája lesz, hogy Szlovákia Ukrajnának adja-e a szovjet típusú S-300-as, nagy hatótávolságú légvédelmi és rakétaelhárító rendszerét. Hozzátette azonban, hogy addig nem adhatják ezt senkinek, amíg a szlovákiai légteret nem tudják valamilyen más rendszerrel védeni. Arra is emlékeztetett, hogy a szlovák haderő jelentős fejlesztés előtt áll, hiszen már az előző kormány megrendelte az amerikai F-16-os vadászgépeket, de új lánctalpasokat is be akarnak szerezni. Hozzátette, mihamarabb le szeretnék állítani az orosz MiG-29-es vadászgépek használatát.

