Heger: A munkacsoport gyorsan dolgozik

A munkacsoport ülésén több miniszter is részt vett, valamint meghívást kaptak a Szlovák Titkosszolgálat (SIS), a Főügyészség (GP SR), a Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) és további intézmények képviselői is. - Fotó: Kormányhivatal

A munkacsoportot a biztonsági tanács múlt heti ülése után állította fel a kormány, hogy a rendőrségnél és az ügyészségnél zajló belviszályokra megoldást találjon. Az elmúlt hetekben ugyanis több olyan esemény történt, amelyet Heger és kabinetje rendkívül aggasztónak tart.

Az egyik Maroš Žilinka főügyész tevékenysége, aki a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusára hivatkozva több fontos korrupciós ügyben is ejtette a vádakat (például Jaroslav Haščák, a Penta társtulajdonosa vagy Vladimír Pčolinský, a Sme rodina által jelölt titkosszolgálati vezető ügye).

A másik botrányos eset a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatalát érinti, amely őrizetbe vette a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) négy nyomozóját, akik szintén súlyos korrupciós botrányok felgöngyölítésén dolgoztak (például a Tisztítótűz fedőnevű akció, amelyben a Smerhez több szálon is köthető nagyvállalkozót, Nobert Bödört gyanúsították meg).

Törésvonalak

Az események hatására súlyos konfliktus alakult ki a kormánykoalícióban és az ügyészségen is. A Sme rodina elnöke, Boris Kollár ugyanis kiállt Žilinka mellett, amikor ejtette a Pčolinský elleni vádakat, a többi koalíciós partner viszont egyértelműen elhatárolódott a főügyész döntésétől.

A helyzet odáig fajult, hogy Kollár bejelentette, pártja nem vesz részt a munkacsoport ülésein. Mint mondta, nem ért egyet azzal, hogy törvényeket módosítsanak pusztán azért, mert a politikusoknak nem tetszenek az igazságszolgáltatás bizonyos döntései. A munkacsoport egyik fontos témája, hogy eltöröljék-e a 363-as paragrafust, amelynek köszönhetően Kollár párttársa és barátja most szabadlábon van.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter ezt követően nyíltan kijelentette: elképzelhetőnek tartja, hogy akár a Sme rodina nélkül kormányozzanak. A koalíciónak Kollárék nélkül is többsége lenne a parlamentben, igaz, elveszne az előny, amelynek köszönhetően alkotmánymódosító javaslatokat is el tudnak fogadni. Az OĽaNO elnökére reagálva az SaS is jelezte, hogy támogatnák a kormányt a Sme rodina nélkül is.

Gyors eredmények

A munkacsoport első hivatalos találkozója hétfőn délelőtt zajlott. A tárgyalás után Eduard Heger állt ki a nyilvánosság elé, de konkrétumokat egyelőre nem akart elárulni. Mint fogalmazott, az egyeztetés nagyon konstruktív szellemben zajlott, ezért több témával kapcsolatban is komoly előrelépéseket sikerült elérniük. A miniszterelnök szerint a következő napokban már el is készülhetnek az első konkrét törvénymódosító javaslatok, akár már ezen a héten, mivel a munkacsoport továbbra is ülésezni fog.

A koalícióban kialakult helyzetről a miniszterelnök szűkszavúan beszélt, azt azonban elismerte, hogy hajlandó lenne kormányozni a Sme rodina nélkül is, úgy, hogy a parlamenti többséget több független képviselő segítségével biztosítanák be.

„De csak akkor, ha ezzel az állampolgárok érdekeit fogjuk szolgálni”

– tette hozzá a kormányfő.

Eduard Heger állítja, a Sme rodina nélkül is el tudja képzelni a kormányzást - TASR-felvétel

Lipšic nélkül

Heger továbbá elismerte, hogy tárgyalnak a Főügyészség és a Speciális Ügyészség kompetenciáiról. Még az sem zárható ki, hogy a Daniel Lipšic vezette intézmény kikerül Žilinkáék irányítása alól. A két tisztviselő között egyébként is rendkívül feszült a hangulat, a helyzeten pedig az sem segített, hogy Lipšic nem tartotta megfelelő szakmai döntésnek a 363-as paragrafus használatát, és ennek hangot is adott. Žilinka válaszul megtiltotta a speciális ügyésznek, hogy részt vegyen a munkacsoport hétfői ülésén. A Főügyészség a közleményében azt állította, hogy az ügyészség egységes álláspontjának megtartása érdekében csak egyetlen megbízottjukat küldték el a találkozóra. Heger elmondása szerint ez a személy Barbora Hubertová ügyész volt.

Hétfőn nemcsak az ügyészség megbízottjai hiányoztak. Meghívást kapott a Legfelsőbb Bíróság is, de ők nem küldtek egyetlen bírát sem. Ján Šikuta, a bíróság vezetője azt mondta, örömmel fogadták a meghívást, de nem szeretnének okot szolgáltatni arra, hogy az intézménnyel kapcsolatban felmerüljön a függetlenség és pártatlanság megkérdőjelezése.

(nar, TASR, Denník N)