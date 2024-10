Házelnök kerestetik – ismét kirobbanhat a vita a Hlas és az SNS között

A kedden kezdődő októberi ülésszak programjában számos olyan kérdés kapott helyet, ami korábban megosztotta a koalíciót. A Hlas és az SNS pengeváltásának alapjául szolgáló házelnökválasztás azonban az előzetes várakozásokkal ellentétben kimaradt a napirendi pontok közül. Bár a Hlas elnöke, Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter alig egy héttel ezelőtt még magabiztosan jelezte, nem látja az okát, miért ne találhatnák meg már az októberi ülésen a törvényhozás új vezetőjét, a Hlasnak végül nem sikerült elérnie, hogy erre sor kerüljön. A pártelnök azonban továbbra is optimista, legutóbbi kijelentése szerint még év vége előtt betöltené a pozíciót.



70 nap



„Elfogadhatatlan, hogy figyelmen kívül hagyjuk, hogy az állam második legmagasabb alkotmányos tisztsége nincs betöltve. Semmilyen indokot vagy akadályt nem látok arra, hogy ez ne valósuljon meg. Nem gondolom, hogy bárki személyes ambíciói fontosabbak lennének az ország érdekeinél” – tett burkolt ígéretet Matúš Šutaj Eštok azt követően, hogy nyilvánvalóvá vált, az eredeti, októberi határidőt már képtelenek tartani.



Azonban hiába bizakodó a pártelnök, ha a koalíciós partnerek nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy a belügyminiszternek nehéz dolga lesz, ha a 2025-ös évből hátralévő 70 nap alatt valóban le szeretné zárni a vitát, ami több mint 6 hónapja tart.

Amennyiben a Hlas és az SNS megegyeznek, mi nagyon szívesen támogatjuk a mindkét fél által jóváhagyott jelöltet, de ez az említett pártok ügye, amibe én nem szeretnék beleszólni

– jelentette ki a kormányfő, Robert Fico (Smer) vasárnap a TA3 televízió politikai vitaműsorában. Fico azt is elárulta, javasolni fogja az általa irányított Smernek, hogy addig ne vegyenek részt a szavazáson, amíg nem születik egy „vérszerződés”, amely végleg lezárja a vitát. A miniszterelnök azt is megjegyezte, kizártnak tartja, hogy rövidesen létrejön a várt kompromisszum, így a „továbbiakban is az érvényes, hogy Peter Žiga vezeti a parlamentet”.



A koalíciós háromszög harmadik oldalát alkotó SNS elnöke, Andrej Danko úgy nyilatkozott, számára már nem téma a házelnökválasztás. Pártja tiszteletben tartja a törvényhozás ideiglenes vezetőjének megbízatását.



Bonyolult matematika



Bár Danko az STVR 5 perc múlva 12 című műsorában elsősorban az érdektelenségét próbálta bizonygatni, végül elég közlékenynek bizonyult. Több részletet is elárult azzal kapcsolatban, hogy milyen forgatókönyvek merültek fel a házelnökválasztás kapcsán a koalíciós tanács ülésein.

A Smer volt az első, aki azt mondta, hogy Andrej Danko legyen a házelnök, hogy kiegyensúlyozzuk az erőviszonyokat a koalíción belül. Peter Pellegrini államfőként is a Hlas érdekeit védi, ezért tárgyalnunk kellene a kérdésről

– jelentette ki Danko. A nemzetiek vezetője szerint azzal a gondolattal is eljátszottak, ha a parlament élére kerül, a Hlas kaphatja az idegenforgalomért és sportért felelős tárcát. Ezt az alternatívát azonban a Smer vétózta meg, mivel a Hlasnak így több minisztériuma lenne, mint a legerősebb kormánypártnak.



Új jelölt a pozícióra



A közelmúltban egy eddig nem említett végkimenetel is napvilágot látott, mely szerint a belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok kerülhet a parlament élére.

Šutaj Eštok neve akkor merült fel, amikor azt mondtuk, hogy az SNS igényt tart a belügyi tárcára, ha a Hlas jelöltje lesz a házelnök

– magyarázta Danko, aki egyúttal közölte, az SNS a jelenlegi helyzetben nem támogatja az ötletet. A nemzetiek kizárólag akkor járulnának hozzá, hogy a belügyminiszter a törvényhozásban folytassa a karrierjét, ha megnyitnák a koalíciós szerződést.

Matúš Šutaj Eštok maga is reagált a felvetésre, és elmondta, „kötelessége elvégezni a feladatait”, és arra is rámutatott, hogy szívesen dolgozik a belügyminisztériumban, így nincs oka távozni a tárca éléről. Egyértelműen azonban nem cáfolta a hírt.

„Ez megállapodás kérdése” – nyilatkozta hétfőn Šutaj Ešto az oroszbarát médiumként ismert Infovojnának.



A miniszterelnök, Robert Fico nem kívánt találkozásokba bocsátkozni, támogatná -e pártja, a Smer a belügyminiszter jelölését a parlament élére. Fico mindössze annyival kommentálta a híreket, hogy szerinte a kormánya kiválóan működik, mivel képesek elfogadtatni az alapvető intézkedéseket. Emiatt nem látja szükségét, hogy újra megnyissák a házelnök személyéről szóló vitát.