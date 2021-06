Hatalmasak a bérkülönbségek

A szlovák ipar bevételei idén áprilisban csaknem 78 százalékkal nőttek az egy évvel korábbiakhoz képest, ezen belül az autóiparban négyszeres növekedést mértek – derül ki a Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett felméréséből. A látványos javulás a munkapiacon azonban egyelőre nem érezteti a hatását.

„A foglalkoztatottság idén áprilisban is csupán az IT-ágazatban, és ott is alig 3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A szállodaiparban ezzel szemben továbbra is csaknem 20, a vendéglátásban 12, az építőiparban és a kereskedelemben 4–5, az iparban pedig 3 százalékkal maradt el az alkalmazottak száma az egy évvel korábbitól”