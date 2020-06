Sokakat érint a válság

A jegybank szerint az elkövetkező időszakban a hitelbedőlések növekvő száma okozhatja a legtöbb fejfájást a szlovákiai pénzintézeteknek. A most közzétett felmérés szerint a koronavírus-járvány miatt a lakosság ötöde nézhet szembe súlyos anyagi gondokkal, az állami támogatások ellenére a járvány miatt 35–48 ezerrel nőhet azon családok száma, amelyeknek a legalapvetőbb szükségleteik fedezésére sem lesz elegendő pénzük. Mivel a járvány kitörése előtt rengeteg ilyen család vett fel hitelt, a későbbiekben ez még gondot okozhat a bankoknak, hiszen látványosan megugorhat a hitelbedőlések száma.

„A bankok már szigorítottak a hitelnyújtás feltételein, és sokat segített a hitelfizetési moratórium bevezetése is” – nyilatkozta Marek Ličák, a jegybank makrogazdasági felügyeleti részlegének a vezetője. Szerinte azonban a bankszektor stabilitása érdekében el kellene gondolkodni a banki különadó kivezetésén is. „Ez utóbbi látványos mértékben csökkentette a pénzintézetek profitját, rontva az ágazat ellenálló képességét, márpedig egészséges bankrendszer nélkül elképzelhetetlen a szlovák gazdaság gyors felépülése” – tette hozzá Vladimír Dvořáček, a szlovák jegybank banktanácsának a tagja, aki szerint ugyan egy globális recesszió küszöbén állunk, de a szlovákiai bankok jól felkészültek a gazdasági válságra, hiszen az elmúlt években felhalmozott nyereségüket ugyanis nem költötték el, így elegendő tőkével rendelkeznek a nehezebb időkre. Szerinte a jegybank által elvégzett stressztesztek is bebizonyították, hogy a szlovákiai bankok egy nagyobb profitcsökkenéssel is képesek lennének megbirkózni.