Az orosz inváziót a pénztárcánk is megsínyli

Az egyre kiélezettebb orosz–ukrán helyzetet, Moszkva esetleges ukrajnai invázióját a pénztárcánkon is megérezzük. Az egyébként is méregdrága üzemanyag árára már most is hatással van a konfliktus, várhatóan tovább drágul azonban a gáz és az élelmiszer is.

Pozsony | Az egyre kiélezettebb orosz–ukrán helyzetet, Moszkva esetleges ukrajnai invázióját a pénztárcánkon is megérezzük. Az egyébként is méregdrága üzemanyag árára már most is hatással van a konfliktus, várhatóan tovább drágul azonban a gáz és az élelmiszer is.

A nyugati politikusok és elemzők egy része az elmúlt napokban többször is felhívta a figyelmet arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna lerohanására készül, és a kérdés már csak az, hogy ezt mikor teszi meg, és hogy a beavatkozás milyen formáját választja. Ha a legrosszabb forgatókönyv válna valóra, vagyis az oroszok egy Ukrajna egész területét érintő, általános támadást indítanának azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb kárt okozzák Ukrajnának, hatalmas menekültáradatot váltva ki ezzel, az az egész régiónkat megrengetné. Hogy mindez pontosan mekkora károkkal járna, azt egyelőre az elemzők sem képesek előre jelezni, az elmúlt hetekben soha nem látott mértékben elmérgesedett orosz–ukrán konfliktus negatív hatásait azonban már most is megérezzük a pénztárcánkon.

Pénznyelő tankolás

A kőolaj világpiaci ára már most is hét éve nem látott csúcsokat döntöget. Míg egy hónappal ezelőtt 69 dollár körül mozgott a Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent típusú olaj hordónkénti (159 liter) ára, tegnap már 88 dollár feletti áron kereskedtek vele. Az elemzők szerint az olajpiacon egyre nagyobb a bizonytalanság az orosz–ukrán helyzet miatt, ha ugyanis az oroszok lerohanják Ukrajnát, az az Európába irányuló orosz olajszállításokat is megakaszthatja. „A kőolaj hordónkénti ára az amerikai Goldman Sachs befektetési bank előrejelzése szerint az idei harmadik negyedévre elérheti a 100 dollárt is, más előrejelzések szerint azonban ezt a szintet akár már az első negyedévben is megugorhatja” – állítja Lukáš Kovanda, a Trinity Bank vezető közgazdásza.

Mindezt természetesen a szlovákiai töltőállomásokon is megérezzük. A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb adatai szerint a 95-ös benzin literjének az átlagára Szlovákiában már az elmúlt napokban meghaladta az 1,50 eurót, míg a gázolaj átlagára 1,41 euró körül mozgott. A 95-ös benzin ára így már most is több mint 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, míg a gázolaj ugyanekkor csaknem 29 százalékkal drágult, miközben az árvágtának még korántsem látni a végét.

„Az aktuális piaci helyzetet figyelembe véve az elkövetkező hetekben az üzemanyagok további drágulására számíthatunk”

– figyelmeztet Jana Glasová, a 365.bank elemzője.

A gázzal is gond lehet

Szlovákiában az idei év elejétől tovább drágult a lakossági gázszolgáltatás ára is, nem beszélve a hatóságilag nem szabályozott szegmensről, amely rég nem látott árugrással kénytelen megküzdeni. „Ha Oroszország beváltja az Ukrajnával kapcsolatos fenyegetéseit, amire az Európai Unió szigorú szankciókkal lesz kénytelen válaszolni, Moszkva az uniós tagországoknak sem marad adósa. Válaszul a szankciókra Moszkva az eddiginél is jobban visszafoghatja az Európai Unióba irányuló gázszállításait, ami miatt a gáz piaci ára újabb történelmi csúcsra ugorhat” – állítja Bjarne Schieldrop, a svéd SEB bank terméktőzsdei elemzője. Szerinte az orosz szállítások kiesését az egész kontinens megérezné, hiszen az Európai Unió gázfogyasztásának a 35 százalékát az oroszok biztosítják.

Drágább kenyér

A rezsiköltségek növekedése mellett az elmúlt időszakban az élelmiszerárak is megugrottak. „Szlovákiában az elmúlt hónapban csaknem 6 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbihoz képest, amire 17 éve nem volt példa, miközben a dráguláshoz az üzemanyagon kívül leginkább az élelmiszerek járultak hozzá” – mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője, aki szerint ez a trend az elkövetkező hónapokban is folytatódhat. Erre tehet rá még egy lapáttal az orosz–ukrán konfliktus is. „Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, márpedig, ha az oroszok beváltják a fenyegetéseiket, lerohanják Ukrajnát és blokkolják a fekete-tengeri kikötőket, az a kivitelre is katasztrofális hatással lesz” – mondta el Dominic Schnider, az UBS elemzője.

A londoni székhelyű Nemzetközi Gabonatanács (IGC) szerint Ukrajna jelenleg a világ harmadik legnagyobb kukorica- és negyedik legnagyobb búzaexportőre.

„Mindezt figyelembe véve, arra számíthatunk, hogy az ukrajnai konfliktus miatt az elkövetkező időszakban a búza ára is megugrik”

– tette hozzá Schnider. Milan Lapšanský, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének (SZPCC) az igazgatótanácsi elnöke már napokkal ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy az egyre magasabb előállítási költségek és a hiányzó kormányzati támogatások miatt a pékek idén az ukrajnai helyzettől függetlenül is kénytelenek lesznek megemelni az áraikat. A kenyér idén így egész biztosan drágább lesz, mint tavaly. (mi, TASR)