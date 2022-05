Okozhat-e a Covid-19-hez hasonló járványt a majomhimlő? Krčméry válaszolt!

A trópikus betegségek szakértője, Vladimír Krčméry szerint csak idő kérdése, hogy mikor jelentik be Szlovákiában a majomhimlő első esetét.

A professzor a pluska.sk-nak adott interjújában elárulta, hogy 2005-ben Szudánban és Kenyában már találkozott majomhimlős esetekkel. „Három páciensem volt, és mindhárman meghaltak, szóval nem becsülném alá ezt a betegséget. Az említett betegek szörnyen néztek ki, alultápláltak voltak, így alacsony volt náluk a zsírban oldódó vitaminok, azaz az A-, D-, E- és K-vitaminok szintje. Ez azt jelenti, hogy alvadási rendellenességgel küzdöttek, és a betegségre jellemző hólyagokból nem víz szivárgott, mint a bárányhimlőnél, hanem vér” – mondta Krčméry.

A professzor hozzátette, hogy abban az időben semmilyen orvosság nem állt rendelkezésükre, de a kezelés jelenleg is elég gyenge, és főleg a tünetekre korlátozódik. „A pácienseknek elsősorban a viszketés ellen adunk gyógyszert, hogy ne vakarják el a hólyagokat, mivel azok elfertőződhetnek. Így lényegében nem a majomhimlő, hanem a bakteriális szuperfertőzés okozza halálukat” – közölte.

Krčméry arról is beszélt, hogy jelenleg két antivirotikum kapható az Egyesült Királyságban, amelyek a vírusellenes gyógyszerek rendszerében is megtalálhatók, így elég gyorsan elkészíthetők. A védőoltás esetében azonban nehezebb a dolguk, hiszen élő vakcinákról van szó. „Tehát, míg a Covid-védőoltást márciustól októberig terjedő időszakban fejlesztették ki, a majomhimlővel kapcsolatban ez egy évig is eltarthat.”

