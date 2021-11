Hajszál híján szigorították az abortusz szabályait

Anna Záborská (OĽaNO-Keresztény Unió) által beterjesztett tervezet egy szavazat híján elbukott a csütörtök esti szavazáson. Tavaly októberben szintén a célegyenesben hiúsult meg az egykori európai parlamenti képviselő kezdeményezése. Az abortusztörvény szigorítása, mely egyébként a „segítség a terhes nőknek” cím alatt került a törvényhozás elé, rendkívül megosztja a koalíciót, ezt igazolja az is, hogy Záborská tavalyi próbálkozása is egyetlen egy szavazaton múlott, s mivel az erkölcsi kérdésekben szabad kezet kapnak a koalíciós képviselők, ezért az utolsó pillanatig kérdéses volt, vajon hányan támogatják majd a konzervatív politikus által kidolgozott intézkedéscsomagot.

A szavazás időpontja megváltozott, kedden délelőtt úgy határoztak, a nagy mennyiségű módosító javaslatra való tekintettel csütörtökre halasszák a döntést. A második olvasatban közel 20 módosító javaslatot nyújtottak be a törvényhez, Cigániková 12-vel 30 ponton változtatott volna, de az OĽaNO liberális szárnya is megpróbált kevésbé korlátozó jellegűre igazítani a tervezetet. Nem jártak sikerrel, a képviselők egyetlen pontot sem fogadtak el. Cigániková, aki az elmúlt másfél évben a leglátványosabban harcolt az abortusz szigorítása ellen, csalódását fejezte ki, amiért az általa javasolt intézkedéseket nem támogatták a koalíciós partnerek. Az abortusztabletta bevezetését a nemi erőszak áldozatai számára, illetve azoknak, akiknek egészségügyi okok miatt kell megszakítaniuk a terhességet, mindössze 47-en támogatták.



Folytatódik a harc

Záborská is reagált a kritikákra, a várakozási időt 96 óra helyett hajlandó volt 72-re csökkenteni (jelenleg 48 óra), pontosította a reklám betiltására irányuló részt, valamint azon rendelet eltörléséhez sem ragaszkodott, amely meghatározza, milyen egészségügyi problémák esetén lehet elvégezni a beavatkozást. A várakozási idő lecsökkentését azonban nem hagyták jóvá, ha a harmadik olvasatban a jelenlévő 134 képviselőből 67 helyett eggyel többen támogatták volna a javaslatot, akkor az eredeti tervezet szerint 96 órára változott volna. A javaslat elfogadása ellen 38-an szavaztak, 28-an pedig tartózkodtak. Az OĽaNO, a Sme rodina és s Za ľudí pártok többsége, valamint a szélsőséges mozgalmak tagjai voksoltak a jogszabály elfogadására. Záborská nem leplezte csalódottságát, de a közösségi oldalán leszögezte: „A terhes nők megsegítéséért vívott harc folytatódik”.



A következő próbálkozásra azonban a házszabály értelmében legkorábban 6 hónap elteltével kerülhet sor, ugyanabban a témában ugyanis csak fél évente lehet tárgyalást kezdeményezni. „Mondhatnánk, hogy több képviselő szavazott, mint egy éve, de az eredmény számít. Egy szavazat mégiscsak hiányzott. Képmutatás lenne, ha azt mondanám, nem számít” – jegyezte meg.

Kéretlen korlátozás

Dunja Mijatović, az Európai Tanács emberi jogi biztosa lapunkhoz eljuttatott közleményében üdvözölte a parlament döntését. „Üdvözlöm Szlovákia parlamentjének mai döntését, melyben ismét elutasította az abortuszhoz való hozzáférés korlátozását. A nők szexuális és reprodukciós egészsége, illetve jogai terén minden visszalépést meg kell előzni” – figyelmeztetett a biztos szinte azonnal a szavazás után.

