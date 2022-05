Ha euróban fizetünk a gázért, az orosz gázcsap elzárása is benne van a pakliban

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin követelése, hogy az uniós tagországok rubelben fizessenek az orosz gázért, az elmúlt napokban megosztotta az Európai Unió tagállamait – írja a Bloomberg hírügynökség. Míg Németország, Olaszország és Franciaország nagy általánosságban támogatta az Európai Bizottság tervét, Lengyelország kifogásolta a jogi kétértelműséget, és azt kérte, hogy az uniós nagykövetek vitassák meg a kérdést. Mások a rubelben történő számlanyitás konkrét iránymutatásainak a hiányára panaszkodnak.

Május 13-ig összesen húsz különböző országból származó ügyfél nyitott rubelszámlát a Gazprombanknál az orosz gázfizetésekhez. Tizennégy másik ügyfél kérte a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat. Az orosz gáz európai vásárlói azonban még mindig nem elég biztosak a dolgukban. Az olasz Eni energetikai vállalat például május 16-án bejelentette, hogy május 18-ig euró- és rubelszámlát is nyit a Gazprombanknál, hogy időben tudjon fizetni az orosz gázért. A német Uniper és az osztrák OMV szintén számít az orosz gázszállítások folytatására.

Két számla

Az új mechanizmus szerint az ügyfeleknek két számlát kell nyitniuk a Gazprombankban – egyet devizában, egyet pedig rubelben. Az első számlára devizában kell befizetniük az orosz gázért járó összeget. A Gazprombank ezt az ügyfél nevében átváltja rubelre, és elhelyezi azt az oroszországi rubelszámlára. Erről fizetnek majd aztán az egyes európai gázipari vállalatok az orosz Gazpromnak a gázszállításokért. Lengyelország és Bulgária elutasította ezt a fizetési módot, a Gazprom ezért számukra április végén leállította a szállításokat.

Az EU kész olyan megoldást kínálni az orosz gázt vásárló európai vállalatoknak, amellyel azok elkerülhetik, hogy a vásárlás során szankciókat sértsenek, miközben hatékonyan kielégíthetik az orosz fél rubelfizetésre vonatkozó igényét. Erről két hírügynökség is beszámolt: a Bloomberg a helyzetet ismerő forrásokra hivatkozik, a Reuters pedig az Európai Bizottság iránymutatás-tervezetét látta.

Uniós iránymutatás

A gázfizetésekről szóló új iránymutatásban az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a vállalatok egyértelműen jelezzék, a kötelezettségeiket teljesítettnek tekintik, amint – a meglévő szerződéseknek megfelelően – euróban vagy dollárban kifizették a kért összeget. Az Európai Bizottság közölte a kormányokkal, hogy az iránymutatásuk nem fogja megakadályozni a vállalatokat abban, hogy számlát nyissanak a Gazprombanknál, és lehetővé teszik számukra, hogy az európai szankciókkal összhangban gázt vásároljanak. Az EU kezdetben azt állította, hogy a Vlagyimir Putyin által követelt fizetési mechanizmus Moszkvának teljes ellenőrzést biztosít a folyamat felett, ami sérti a hatályos szerződéseket.

Egyes források szerint az Európai Bizottság zárt ajtók mögött már május 13-án közölte a tagállamokkal, hogy a vállalatok a Kreml utasításának megfelelően euróban vagy dollárban nyithatnak számlát a Gazprombanknál. Az Európai Bizottság azonban nem nyilatkozott arról, hogy a rubelben történő számlavezetés – amely az orosz rendeletben is szerepel – összhangban van-e az uniós előírásokkal – figyelmeztet a Slovgas, a Szlovák Gáz- és Kőolajipari Szövetség szaklapja. Az uniós tisztviselők korábban, ha csak szóban is, azt sugallták, hogy egy ilyen számlanyitás szankciókat sértene. Forrásaink szerint a tagállamoknak benyújtott frissített iránymutatások azonban nem foglalkoznak ezzel a konkrét ponttal.

Az európai iránymutatás másik fő pontja szerint, ha az európai cégek euróban vagy dollárban fizetnek, és a kötelezettségeiket teljesítettnek nyilvánítják, az orosz félnek nem szabadna további követelésekkel fellépnie ellenük. Ez azt jelenti, hogy nem lennének további kötelezettségeik, és nem kellene semmilyen módon tárgyalniuk az orosz központi bankkal.

Szlovákia euróban fizet

Mi Szlovákia álláspontja ebben a kérdésben? Az ezzel kapcsolatos döntés már megszületett, az Eduard Heger vezette kormány lépései egyértelműek. „Ami az orosz gázért járó összeg kifizetését illeti, Szlovákia a jelenleg érvényes szerződést fogja követni, amely euróban történő fizetésről szól” – mondta el lapunknak Katarína Matejková, a gazdasági minisztérium szóvivője. Lapunk értesülései szerint Szlovákia a kifizetéssel együtt egy visszaigazolást is küld, amelyben a másik számlát, vagyis a rubelszámlát is aktiválja a Gazprombanknál. Ugyanakkor egy nyilatkozatot is kiad arról, hogy Szlovákia ezzel teljesítette a hosszú távú szerződésből eredő kötelezettségét.

Nem árt az óvatosság

A vállalatok és a munkaadók arra kérik a kormányt, hogy gondoljon a gazdaság jövőjére, különösen az energiaforrások biztosítására. Martin Hošták, a Munkáltatók Országos Szövetségének (RÚZ) a titkára is hasonlóan látja a helyzetet. Az oroszországi gázszállításokról való gyors lekapcsolás szerinte katasztrofális hatással lenne Szlovákia gazdaságára.

„Szlovákia számára, amely 85 százalékban függ az orosz gáztól és 100 százalékban az orosz kőolajtól, a gázellátás megszakadása pusztító következményekkel járna, és gazdasági összeomlást okozna”

– figyelmeztet Hošták. Vladimír Slezák, a Siemens vezérigazgatója a TA3 hírtelevíziónak elmondta: az egyes országokkal kötött szerződésekben jogilag rögzítve van, hogy a gázért vagy az olajért hogyan kell fizetni. „Ha az orosz elnök ezt önkényesen megváltoztatta, akkor nem kell rubelben fizetnünk. De ha bizonytalan a megfogalmazás, és ő azt mondja, azt akarom, hogy ez ott legyen, akkor ezt mi, mint állam vagy tiszteletben tartjuk, vagy nem. Aztán majd meglátjuk, mi történik az országunkkal. A párbeszédnek azonban kétoldalúnak kell lennie, nem működhet úgy, hogy mindenki az asztalt csapkodja” – vallja Slezák.

Korlátozott alternatívák

Mit tenne Szlovákiával az orosz gázcsapok hirtelen elzárása? A kormány azzal igyekszik megnyugtatni a lakosságot, hogy a háztartások viszonylag biztonságban lennének, mivel az országnak van némi tartaléka, és már keresik a megfelelő alternatívákat is. Túlzott derűlátásra azonban semmi okunk, épp ellenkezőleg.

„Ha elzárják az iparvállalatok gázellátását, a háztartásoknak nem lesz pénzük, mert az emberek munkanélküliek lesznek. Hogy felmérhessük, mekkora problémát okozna a gázcsapok elzárása, érdemes lenne ezt legalább két hétre kipróbálni. Ez esetben nem folyna a víz a háztartásokban, a gáztűzhelyen semmit sem főzhetnének meg, gyalog járnának munkába, mert nem lesz tömegközlekedés. Próbáljuk ki, és meglátjuk, milyen következményekkel jár majd mindez”

– tanácsolja ironikusan Slezák. Szerinte az emberek nagy része még mindig azt gondolja, hogy van alternatíva a gázzal szemben, de néhány nap vagy hónap alatt semmi sem lesz reálisan megoldva. „Nem vagyunk felkészülve egy ilyen helyzetre. Naiv dolog azt gondolni, hogy az új uniós szankciós csomagban elszakadunk az olajtól, és kivételt adunk Szlovákia számára. Csak az adhat kivételt Szlovákiának, aki az orosz olaj tulajdonosa. Nem az EU vagy annak képviselői, hanem Vlagyimir Putyin. Ha ő úgy dönt, hogy idő előtt leállítja Szlovákia energiaellátását, egyszerűen elzárja a csapokat. Ehhez nem lesz szükség szankciós csomagra sem” – véli a Siemens vezérigazgatója.

ZUZANA KULLOVÁ

A szerző a Trend gazdasági hetilap munkatársa