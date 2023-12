Gyimesi lehet a Szövetség egyik alelnöke

Először Forró Krisztián pártelnök, majd maga Gyimesi jelentette be a közösségi oldalán, hogy a korábbi képviselő a Szövetség tagja lett. A párt szombaton Paton tartja a közgyűlését, itt minden bizonnyal a Szövetség egyik alelnökévé választják őt. A volt képviselő a Facebook-bejegyzésében azt írja, csak azzal a feltétellel vállalta a tisztséget, hogy a párt korábbi hibáit kijavítják. „Egy valóban alulról épitkező párt portfólióját vagyok kész vezetni” – írja és hozzáteszi, a formációnak nem szabad félreállítania bizonyos személyeket. Egyben azt ígéri, továbbra is kritikus marad, ami szerinte „rossz hír” egyes személyeknek, akik a magyar közösségért is dolgozhatnának. Gyimesi a Szövetségen belüli MKP-platformba lépett be, de a szombati kongresszuson várhatóan eltörlik a platformrendszert. A párt alelnökeinek számát egyről kettőre növelik. Ahogy arról beszámoltunk a másik alelnöki tisztséget Orosz Örs töltheti majd be.