Gyimesi felvétele az alakulóban levő magyar párt megosztásához vezethetne

Sólymos László, a Híd elnöke lapunknak elmondta, elutasítja, hogy pártja egy olyan politikai formációnak legyen a része, amelynek Gyimesi is a tagja. „A Híd soha nem fog olyan pártban tevékenykedni, amelynek olyan tagjai lennének, akik együttműködnek a fasisztákkal és szélsőségesekkel” – mondta a párt elnöke. Arra a kérdésre, hogy Gyimesit ebbe a kategóriába sorolja-e, azt válaszolta, a képviselő eddigi tevékenysége azt mutatja, nem jelent gondot számára a szélsőjobboldali erőkkel való együttműködés. „Hiszen támogatta az ő törvényjavaslataikat a parlamentben” – tette hozzá azzal, hogy a tevékenysége miatt nem tudja őt máshova sorolni, mint a szélsőségesekhez. Gyimesi az ĽSNS egy javaslatát támogatta. Sólymos hozzátette azonban, a Szövetségen belül nem volt olyan tárgyalás, amelynek a témája a Gyimesivel való közös munka lett volna. Sólymos arról is beszélt, hogy a Samu István nevével fémjelzett Új Egység Mozgalomról is hasonló véleménnyel van, szerinte ennek a szervezetnek az esetében is minden arra mutat, hogy szélsőséges. Magdeme Klára, a Híd szóvivője lapunknak elmondta, Gyimesi, aki szélsőséges véleményeket fogalmaz meg, a Híd elnöksége számára elfogadhatatlan.

MKP: nincs terítéken

A Gyimesivel való együttműködés a Szövetség pénteki sajtótájékoztatóján merült fel. Forró Krisztián, az MKP elnöke újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, elvben nem zárkóznak el attól, hogy az OĽaNO képviselőjével valamilyen módon együtt dolgozzanak. Hozzátette, a Híd formálisan nem vétózott meg egy ilyen kooperációt, de jelenleg nem is tárgyalnak ilyesmiről. „Amennyiben Gyimesi jelezni fogja, hogy szeretne a Szövetség pártba belépni, akkor fogunk ezzel a kérdéssel foglalkozni” – mondta Forró. Arra a kérdésünkre, hogy az MKP számára elfogadható-e az Új Egység Mozgalom, amelytől Sólymos szintén elhatárolódott, Forró úgy válaszolt, az együttműködés kérdésében eddig még nem kereste meg őket a formáció. Az MKP elnöke szerint a politikai spektrum egyik szélsőségét képviselő szereplőnek sincs helye a Szövetségben. Sem Gyimesit, sem pedig az Új Egység Mozgalmat nem tartja azonban ilyen szélsőségnek. „Gyimesi olyan érzékeny témákat vet fel a parlamentben, amelyek a közösségünket érintik” – mondta. Hasonlóképpen vélekedik az említett mozgalomról is, amely szerinte a magyar közösség számára ugyancsak fontos kérdéseket vet fel, bár az eszközeikkel nem mindig ért egyet. „Ha valóban szélsőséges irányba mozdulna el az Új Egység Mozgalom, akkor természetesen a szélsőségeket mi mindenképpen elítéljük” – mondta Forró.

Összefogás: ez nem jó út

Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője a sajtótájékoztatón szintén arról beszélt, nem zárják ki a Gyimesivel és az Új Egység Mozgalommal való együttműködést, és a képviselőt, illetve a formációt sem tartják szélsőségesnek. „Nagyon rossz üzenet lenne, ha az elején azzal indítanánk, kit tudunk kizárni, és nem azzal, hogy ki mindenkivel akarunk együttműködni” – mondta. Hozzátette azonban ő is, hogy az említett szereplőkkel való kooperációról az alakuló pártban nem egyeztettek.

Gyimesi: Csak egyesekkel

Maga Gyimesi arra reagálva, hogy a Híd elutasítja a vele való együttműködést, úgy válaszolt, ő pedig nem akar együtt dolgozni egy nem magyar érdekképviselettel. „Ki mondta, hogy nekem érdekem együttműködni egy olyan párttal, amelynek az összes érdek fontosabb, mint a magyar” – mondta a képviselő a Hídról szólva. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy az alakulóban lévő Szövetség egyes politikusaival bizonyos ügyek mentén együtt dolgozna. Arra a kérdésre, fontolgatja-e, hogy kéri majd a felvételét a Szövetségbe, Gyimesi azzal válaszolt, az OĽaNO frakciójának a tagja, így nem tervez ilyesmit. „Az én célom a következő időszakban, hogy a kormányprogramot teljesítsem” – mondta.

Samu István, az Új Egység Mozgalom vezetője visszautasította a Híd elnöke által megfogalmazottakat, miszerint a formáció szélsőséges lenne. Ahogy arról tavaly augusztusban beszámoltunk, a mozgalom képviselői részt vettek a magyarországi szélsőjobboldali párt, a Mi Hazánk Mozgalom tisztújító kongresszusán. Ez a politikai erő gyakran él rasszista narratívákkal, de antiszemita összeesküvés-elméleteket is terjeszt. Samu szerint ők egyik magyarországi politikai szereplőtől sem zárkóznak el, amely a határon túli magyarok helyzetével szeretne foglalkozni. „A baloldaltól, a szociáldemokratáktól sem” – tette hozzá. A mozgalom vezetője arról is beszélt, a közgyűlésük egy olyan határozatot szeretne elfogadni, amely szerint nem fognak együttműködni senkivel, aki az elmúlt 15 évben a szlovákiai magyar politikum megosztottságát okozta. „Amíg a Híd ezen politikusainak helye van a Szövetségben, nem kívánunk az utóbbi párttal együtt dolgozni” – mondta, és név szerint Bugár Bélát, Sólymos Lászlót és Jakab Elemért nevezte meg.