Gyanús közbeszerzés a nyitrai kórházban

Marek Krajčí, az OĽaNO parlamenti képviselője nemrégiben elmondta, hogy a Nyitrai Egyetemi Kórház nem sokkal az ünnepek előtt egy 5 millió euró értékű információs rendszert pályázott meg. Az OĽaNO képviselője szerint a közbeszerzési eljárás több szempontból is gyanús.

Túlárazott rendszer

„Az utóbbi időben több kórház is kiírt ehhez hasonló pályázatokat. Itt van például a besztercebányai kórház, ahol a pályázat értékét előzetesen 1,9 millió euróra becsülték, és végül mindössze 1,2 millió euróba került. A besztercebányai intézmény jóval nagyobb, mint a nyitrai, és mégis sokkal olcsóbban megúszta” – közölte Krajčí. Hozzátette: az igazán hatékony megoldás az lenne, ha ezeket az információs rendszereket nem külön-külön pályáznák meg az állami kórházak, hanem létezne egy központi rendszer, melyet minden egyes kórház alkalmazhatna. Ezzel elkerülhetővé válnának az ehhez hasonló gyanús közbeszerzések.

Másra is költhetnék

Eduard Heger (OĽaNO) állítja: a nyitrai kórháznak jelenleg nagyobb gondjai is vannak, mint a megfelelő információs rendszer hiánya. Egyik ilyen probléma a személyzet elvándorlása, mely Heger szerint már olyannyira érezhető az intézményben, hogy a betegek megfelelő egészségügyi ellátása is akadozik. Példaként a nemrégiben félresikerült térdműtétet említette, mely során véletlenül a páciens egészséges térdét operálták meg. Emlékeztetett, a kórházban dolgozó orvosok is kimondták, hogy az új információs rendszer jelenleg az utolsó dolog, amelyre a kórháznak szüksége van. Az orvosok petíciót is nyújtottak be a vezetőséghez, melyben a nem megfelelő munkakörülményekre panaszkodtak.

Új rendszer régi gépeken

A gyanús közbeszerzésre Andrej Kiska korábbi államfő pártja, a Za ľudí is figyelmeztetett. Andrea Letanovská, a Za ľudí szakértője állítja: a nyitrai kórház egy teljesen felesleges dologra költi a pénzt. „Az új információs rendszert a régi számítógépeken akarják használni, mikor ezek már a mostani rendszerrel is nehezen birkóznak meg. Ez teljesen abszurd” – tette hozzá Letanovská.

Félrevezető kijelentések

A Nyitrai Egyetemi Kórház lapunknak eljuttatott közleményében elhatárolódott az ellenzéki képviselők kijelentéseitől. Az intézmény szerint az egész ügy mindössze a pártok választás előtti lejárató kampányáról szól. „Az említett pártok sajtótájékoztatóin számos hazugság elhangzott, a nyitrai kórház pedig elutasítja a csalás és a lopás gyanúját” – olvasható a közleményben. A kórház állítja, hogy a jelenlegi információs rendszert már 2006 óta használják, és olyannyira elavult, hogy a személyzet minimális igényeit sem elégíti ki. Elmondásuk szerint az intézmény az utolsó olyan kórházak közé tartozik az országban, mely nem rendelkezik ilyen komplex információs rendszerrel. „Az új rendszer elengedhetetlen ahhoz, hogy javítani tudjunk a betegellátáson. Ennek köszönhetően hatékonyabbá válik a diagnosztizálás, és az orvosoknak is több idő jut a betegekre” – olvasható a közleményben.

A kórház az ellenzéki képviselők által említett előzetesen meghatározott összeget is hazugságnak nevezte, állításuk szerint a közbeszerzés teljes ára nemcsak az új információs rendszert foglalja magába, hanem egyéb olyan modulokat is, melyekkel más kórházak már rendelkeznek, de a nyitrai nem. „Sajnáljuk, hogy a választás előtti harcba már a kórházakat is bevonják” – zárta az intézmény.

Az ellenzék felszólította Peter Pellegrinit (Smer), az újdonsült egészségügyi minisztert, hogy tegyen meg mindent a gyanús közbeszerzés leállítására. Az egészségügyi minisztérium a tenderrel kapcsolatban egyelőre nem kívánt reagálni.