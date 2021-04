Gröhling: Az iskolák elsőbbséget élveznek az intézkedések enyhítésekor

A miniszter tájékoztatása szerint a kérdésről tárgyalni fog a járványügyi bizottság. Ha kedvezően alakul a járványügyi helyzet Szlovákiában, április 19-én bordó színű besorolásba kerül az ország. Az oktatási tárca vezetőjének tájékoztatása szerint az iskolák az említett időponttól áttérhetnek a regionális Covid-automata szerinti működésre.

„Bár Szlovákia még a fekete zónában van, a járványügyi szakemberekkel folytatott megbeszélés alapján az oktatási intézmények április 19-től a regionális helyzet alapján működhetnek”

– mondta a miniszter.

Az iskolákra vonatkozó rendelkezések április 11-ig, vasárnapig érvényesek. Gröhling tájékoztatása szerint szerdán vagy csütörtökön közzéteszik a következő héttől érvényes szabályokat. Hozzátette, örülne, ha a pedagógusok oltása befejeződne, és szeptemberre, az új tanévkezdésig megkapnák a vakcinát.

A miniszter úgy véli, a gargarizálós tesztek mellett szükség lenne még gyorsabb tesztekre is. „Ha valóban megnyitjuk az iskolákat április 19-től, gargalizálós teszteket fogunk használni. Örülök, hogy a kísérleti szakasz lezárult” – mondta az oktatási miniszter, és hozzátette, az ilyen típusú tesztek során felmerült problémák kiküszöbölésén dolgoznak. Gröhling tájékoztatása szerint a megvásárolt egymillió darab tesztből körülbelül 20 ezret használtak fel.

Gröhling tájékoztatása szerint az iskolákban alkalmazandó tesztelési stratégiát is felülvizsgálják. Az oktatási miniszter közölte, hogy a betegség terjedését megakadályozzák, a szülők tesztelése továbbra is kötelező lesz. „Az iskolai szemafor továbbra is működni fog, ami azt jelenti, hogy ha „mini járványgócok” keletkeznének, az osztályt, vagy az egész iskolát bezárják” – mondta a miniszter.