Április 19-től enyhíthetik a járványügyi intézkedéseket

Pozsony | Április 19-től enyhíthetik a koronavírus-járvány miatt elrendelt járványügyi intézkedéseket. Erre a helyzet javulása ad lehetőséget, illetve az, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek száma 3000 alá csökkent, és alacsonyabb a reprodukciós ráta is. Az említett időponttól bordó besorolást kap az ország – jelentette be a szerdai kormányülés előtt Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) jelenlétében.

„A helyzet enyhén javul, de még mindig nem győztünk” – mondta az egészségügyi miniszter. Emlékeztetett arra, hogy a jövő hétfőtől a Covid-automata szerint csak két járás, a Kiszucaújhelyi és a Poprádi lesz fekete, vagyis a negyedik kategóriába sorolt. 36 járás lesz bordó, 39 pedig vörös. Az Érsekújvári és az Aranyosmaróti járásban hétfőtől elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben. Összességében az ország a jövő héten még a fekete zónában marad.

Lengvarský hozzátette, továbbra is nagy a lélegeztetőgépre szorulók száma. A szakértői bizottság csütörtökön ülésezik, a tesztelésről és a további intézkedésekről döntenek. A helyzet javulása a szakemberek szerint az intézkedések betartásának köszönhető.

Az IZA vezetője rámutatott, hogy a környező országokban szintén csökkent a fertőzöttek száma, de még mindig sok a haláleset. Hozzátette, meg kell várni, mit eredményeztek a húsvéti ünnepek, elemzések szerint ugyanis akkor kissé több volt a jövés-menés az országban.

A mentősöket is kevesebb alkalommal riasztották, Mišík azonban megjegyezte, hogy járásonként eltérő a helyzet. Lélegeztetőgépen jelenleg 350 beteg van. Az ágyak kihasználtsága 80 százalékos. Egyre kevesebb egészségügyi dolgozó van karanténban.

A helyzet javulásához a Covid-19 ellen beoltottak számának emelkedése is hozzájárul. Április végéig várhatóan újabb 600 ezer adag vakcina érkezik. Mišík elmondta, 26 ezer adag oltóanyag érkezik Szlovákiába a Johnson&Johnsontól is. Több mint negyedmillió ember kapta már meg a második oltást. Növekszik a beoltottak száma a szociális otthonokban is. A lakók 74 százaléka kapta már meg legalább az első oltást.