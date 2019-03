Furfangosan próbáljuk átverni a biztosítót

„Tavaly összesen 6,3 millió eurónyi biztosítási csalást sikerült felderítenünk, 47 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A feltárt esetek több mint harmadát, amelyeknek az értéke elérte a 3,6 millió eurót, a vállalkozók és cégek követték el. Csak összehasonlításképpen: 2017-ben a vállalkozók által elkövetett csalások összege 1,5 millió euró volt, vagyis látványos ugrásnak lehettünk tanúi az elmúlt egy évben” – nyilatkozta Jaroslava Zemanová, az Allianz – Szlovák Biztosító ellenőrzési osztályának a vezetője.



Spekuláns cégek



A vállalkozók és cégek ezernyi módon próbálnak meg indokolatlanul pénzt kicsikarni a biztosítóktól. Zemanová szerint ennek az egyik leggyakoribb módja a gyártás kényszerű leállásának az indokolatlan kitolása, amitől a cégek azt remélik, hogy nagyobb összeghez juthatnak a biztosítótól. A cégek a kényszerű leállást egyébként is a legnagyobb kockázati tényezőnek tartják, így igyekeznek bebiztosítani magukat ellene, vagyis nem csoda, hogy ezzel próbálnak meg visszaélni a leggyakrabban. „Példaként megemlíthetjük azt az esetet, amikor a beszállító cég hibája miatt leállt a társaság egész gyártása. Mivel a beszállítónak nem volt felelősségbiztosítása, ezt utólagosan próbálta megkötni, próbát téve az ezzel kapcsolatos időpontok meghamisítására is. Ha sikerrel jár, 80 ezer eurót csalt volna ki indokolatlanul a biztosítótól” – mondta Vojtech Kosík, az Allianz speciális tevékenységekkel foglalkozó csoportjának a vezetője. „A mezőgazdasági cégek gyakran az elhasznált gépeik után próbálnak meg pénzt kicsikarni a biztosítóktól. Olyan esetünk is volt, amelynél az agrárvállalkozó a 11 éves traktorának az emelőkarján még az előző tulajdonos által okozott kárért igyekezett kicsikarni 10 ezer eurót a biztosítótól, miközben ezt már eleve olcsóbban vette, mert az eladó figyelembe vette a károsodást” – mondta Lucia Muthová, az Allianz szóvivője. Zemanová szerint sok visszaélést tárnak fel a munkáltatóknak az alkalmazottak által okozott károkra kötött biztosításoknál is. Ez utóbbi leginkább a kamionsofőrökre jellemző. „Tavaly olyan esettel is találkoztunk, amikor bejelentették az alkalmazott által okozott kárt. Az ellenőreink azonban kiderítették, hogy az érintett alkalmazott az adott időpontban a tengerparton üdült. Ő a közösségi hálón közzétett fényképei miatt bukott le” – tette hozzá Kosík.



Elkésett lakásfelújítás



Nem lehet azonban mindenért a vállalkozókat okolni, tavaly megugrott a magánszemélyek által elkövetett biztosítási csalások száma is. „Csak az ingatlanbiztosítás esetében több mint 600 ezer eurónyi csalást tártunk fel. Egyesek akkor is a biztosításból szerették volna fedezni a házuk, lakásuk felújítását, ha az ingatlanon a kár nem a szélsőséges időjárás, tűz vagy árvíz miatt keletkezett, hanem csupán azért, mert korábban elhanyagolták az ingatlan felújítását” – mondta Zemanová. „Télen például egy olyan öreg ház állítólag a hó miatt beszakadt tetőszerkezetéért is igényeltek kártérítést, amelynél egyértelmű volt, hogy a beomlásra az elrothadt gerendák miatt került sor, ráadásul a megadott időpontban az adott településen alig 5 centis hótakaró volt” – tette hozzá Kosík.



Csökkenő álautólopások



Az Allianz képviselői szerint jó hír, hogy a szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően csökkent a megjátszott sérülésekkel vagy indokolatlan kórházi kezelésekkel kapcsolatos biztosítási csalások száma. Csökkent a baleset-biztosításokkal összefüggő csalások száma is. „Ennél is jobb hír azonban, hogy az elmúlt évben történelmi mélypontra, 100 alá csökkent a biztosítónkat érintő autólopások száma. Ez azonban országos viszonylatban is csökken. Míg 1993-ban a rendőrség szerint csaknem 9700 autót loptak el, tavaly ez 1339-re csökkent” – mondta Zemanová.



Kaszkadőrrel csaltak



A biztosítók ügyfeleinek a képzelőereje azonban továbbra sem ismer határokat. Tavaly az egyikük például kaszkadőrt fogadott, hogy a vadonatúj autóját törje össze. Ez teljes sebességgel neki is hajtott egy fának, ripityára törve az autót, az Allianz ellenőrei azonban kiderítették, hogy csalással állnak szemben, az állítólagos károsult így egy centet sem kapott. „Az ügyeskedőknek nem árt tudniuk, hogy a biztosítási csalás olyan bűntettnek számít, amelyért akár 15 évet is rácsok mögött tölthet az elkövető” – közölte Zemanová.