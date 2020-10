Frontális támadás az egészségbiztosítók ellen

Igor Matovič kormányfő frontális támadást indított a magán-egészségbiztosítók ellen, amit már ez utóbbiak sem hagyhattak szó nélkül. Az elemzők is elhibázottnak tartják a kormány Általános Egészségbiztosítóval kapcsolatos döntését.

A kormány a szerdai ülésén döntött úgy, hogy 100 millió eurót ad az állam az Általános Egészségbiztosító (VšZP) feltőkésítésére, ezzel is javítva az állami kézben levő intézmény áldatlan pénzügyi helyzetét. Az egészségbiztosítási piac két másik szereplője, a Dôvera és az Union magán-egészségbiztosítók eleve „igazságtalannak” tartották és kritizálták ezt a lépést, arra hivatkozva, hogy a kormány ezzel deformálja a piaci környezetet.

Ha azonban ez még nem lett volna elég, Igor Matovič kormányfő rátett még egy lapáttal, a szerdai kormányülést követően ugyanis érvek tucatjával próbálta alátámasztani a döntésüket, éles támadást indítva a magánbiztosítók ellen.

„Az állam tulajdonában levő Általános Egészségbiztosító jobban gazdálkodik, mint a magán-egészségbiztosítók. A VšZP az egészségügyi ellátás 69 százalékáért felel”

– mondta el Matovič.

A kormányfő a Smer két volt miniszterelnökét, Robert Ficót és Peter Pellegrinit azzal vádolta meg, hogy az egészségügyön belül olyan pénz-elosztási rendszert hoztak létre, amely 2017 óta 243 millió eurótól fosztotta meg az állami egészségbiztosítót. Hozzátette: Jaroslav Haščák, a Penta vezetője 2009 és 2019 között a pénzügyi csoport tulajdonában levő Dôvera egészségbiztosítón keresztül 705 millió eurót „emelt ki” a szlovák egészségügyből. Ebből 460 millió euró fiktív nyereség volt, az államkasszába ugyanakkor egyetlen eurót sem fizetett be. Mindezt Matovič szerint Fico és Pellegrini tették lehetővé. Jana Ježíková egészségügyi államtitkár hozzátette: a magán-egészségbiztosítók az évi nyereségüket kifizették maguknak, vagy egy tartalékalapba utalták. A VšZP ezzel szemben a nyereségét visszaforgatta az állami egészségbiztosítási rendszerbe. Matovič hozzáfűzte: a magánbiztosítóknak épp ezért saját zsebből kell pótolniuk a bevételkiesést.

Richard Sulík gazdasági miniszter szerint megengedett állami támogatásról van szó, és körültekintően fognak eljárni, hogy elkerüljék az esetleges pereket. Az egészségbiztosítókkal kapcsolatos perre hivatkozott, amelyet Szlovákia megnyert a luxemburgi bíróságon. Júniusban a bíróság jóváhagyta az Európai Bizottság 2014-es határozatát, miszerint az állami egészségbiztosító javára hozott intézkedések nem sértik az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályozást, és elutasította a Dôvera egészségbiztosító keresetét.

„Az egyik egészségbiztosító szelektív támogatását az összes adófizető pénzéből alkotmányellenesnek és diszkriminatívnak tartjuk a magánbiztosítókkal és azok kétmillió ügyfelével szemben is”

– nyilatkozta Martin Danko, a Penta pénzügyi csoport szóvivője. Szerinte a szlovák egészségbiztosítási rendszer a szolidaritásra épül, a kormány szerdai döntése azonban ezzel éles ellentétben van. A Penta csoport tulajdonában levő Dôvera magán-egészségbiztosító az általa kiadott nyilatkozatban hiányolja az egészségügy átlátható és stabil finanszírozási rendszerét. Ezt bizonyítja szerinte az a tény is, hogy az állam hosszú ideje nem fizet tisztességes díjat az ún. állami biztosítottak, a gyerekek, nyugdíjasok, a szülési szabadságon levő édesanyák, illetve a munkanélküliek után.

„A Penta elleni küzdelemben a kormány túszul ejtette a biztosítottakat és az egészségügyi szolgáltatókat. Még felháborítóbb ez annak tükrében, hogy mindez abban az évben történik, amikor viselnünk kell a világjárvány negatív következményeit is”

– olvasható a biztosító közleményében. Eszerint a Dôvera az elmúlt tíz évben több mint 90 millió eurót fizetett be az államkasszába, emellett a biztosító részvényese, a Penta Investments a nyereséget „masszívan újrainvesztálja” a szlovák egészségügybe. „A Penta 2023-ig csaknem félmilliárd eurót fog beruházni a szlovák egészségügybe, számolva a legmodernebb pozsonyi kórház felépítésének a költségeivel is” – áll a közleményben, amely szerint a társaság jelenleg 11 ezer dolgozót foglalkoztat.

„Határozottan visszautasítjuk, hogy a szlovák kormány belerángassa az Uniont abba a konfliktusba, amely közte és a Penta pénzügyi csoport között alakult ki”

– nyilatkozta csütörtökön Martin Špaňár, az Union vezérigazgatója, aki szerint mögöttük nincsenek olyan botrányok, mint amilyenekre a konkurenciájuk esetében voltak példák. „A rendkívül félrevezető állítások sokkoltak minket, és egyáltalán nem értünk egyet velük” – közölte Beáta Dupaľová Ksenzsighová, az Union szóvivője Matovič szerdai kijelentéseire utalva.

A magán-egészségbiztosítóknak adnak igazat az elemzők is.

„Az Általános Egészségbiztosító feltőkésítése az állami forrásokból határozott visszalépésnek számít, ami a magánbiztosítók felszámolásának a kezdetét jelentheti”

– állítja Martin Vlachynský, az INESS gazdaságkutató intézet elemzője, aki szerint hosszabb távon nem fenntartható az a gyakorlat, hogy az alacsony hatékonysággal működő állami intézményeket az adófizetők pénzéből húzzák ki a csávából. Vlachynský reagált Matovič azon kijelentésére is, hogy az Általános Egészségbiztosító megérdemli a támogatást, mivel ez költi a legnagyobb összeget a biztosítottakra. „Ez egyáltalán nem pozitív jelző, épp ellenkezőleg, ékes példája annak, hogy az állami intézmény milyen alacsony hatékonysággal működik. Ezt bizonyítja az is, hogy míg az Általános Egészségbiztosítónál egymillió ügyfélre 660 alkalmazott jut, a magánbiztosítóknál csupán 450, és akkor még nem beszéltünk az állami biztosítóval kapcsolatos sorozatos botrányokról” – tette hozzá Vlachynský. Szerinte a lakosság állami egészségbiztosítóval kapcsolatos véleményét mi sem fejezi ki jobban, mint hogy az elmúlt tíz évben nagyjából 600 ezer ügyfél intett búcsút az Általános Egészségbiztosítónak.

Vlachynský szerint a legjobb megoldás az lenne, ha az állam végre megválna az Általános Egészségbiztosítótól is, amivel egyrészt több milliárd eurós bevételhez juthatna, másrészt megszabadulna az intézménnyel kapcsolatos örökös problémáktól. Az INESS elemzője szerint az egészségbiztosítás piacán megjelent új magáncégeknek köszönhetően az ügyfelekért folytatott konkurenciaharc is kiélezettebb lenne, vagyis ezzel az ügyfelek is csak nyerhetnének.

(mi, TASR)

Az Új Szó kiadója a Penta Investments tulajdonában levő News and Media Holding.