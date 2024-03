ÖSSZEFOGLALÓ: Forró Pellegrini mellett tette le a voksát

Pellegrini leszögezte, többször tárgyalt már Forróval, ismerik egymást, és számos kérdésben, külpolitikaiakban is hasonló az álláspontjuk. Egyetértenek az Ukrajnában zajló háborúval és a regionális különbségek felszámolásával kapcsolatban. Pellegrini megismételte, hogy elnökként a társadalom összefogásán fog dolgozni, függetlenül az emberek nemzetiségétől, és éreztetni akarja a magyar közösség tagjaival, hogy egyenrangú állampolgárai az országnak. Hozzátette, hogy további együttműködési területeket is megjelöltek. „Nem most kezdem a politizálást, és teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy a tekintélyét latba vetve mi mindent képes elérni az államfő” – reagált arra a kérdésre, mekkora a reális esélye, hogy államfőként meg tudja valósítani az egyes elképzeléseket. Itt kiemelte a kormány és az államfő együttműködésének fontosságát, és meg-győződése, hogy hatással tud lenni a kormányra ezekben a kérdésekben.

Arra az újságírói kérdésre, mi konkrétat ígért Pellegrini a Magyar Szövetségnek a támogatásért, a házelnök azt felelte: több projekt támogatása is felmerült, például az egészségügy terén, s megemlítette egy új rimaszombati kórház esetleges megépítését. Érdekesség, hogy Pellegrini megígérte annak a jelenleg már hatályos törvénynek a betartását, amely alapján kihelyezhetőek a kétnyelvű helységnévtáblák.