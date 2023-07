Forró felszólította Simont, lépjen vissza, aki azonban elutasította ezt

Simon ugyanakkor Forró felhívására reagálva arról beszélt, a Magyar Fórum jórészt nem azokat a választókat szólítja meg, akik a Szövetségre szavaznának. „A mostani felkérés ezért egyenlő azzal, mondjunk le arról, hogy a magyaroknak lesz bárminemű képviselete a parlamentben” – jelentette ki Simon. Arra a kérdésünkre, ha közvetlenül a szeptemberi parlamenti választás előtt is nagyon távol állna a Magyar Fórum támogatottsága az öt százalékos küszöbtől, megfontolná-e, hogy visszalép, Simon azzal válaszolt, ez minden párt számára fontos kérdés. Hozzátette, mivel a Magyar Fórum listáján több kisebb szlovák csoportosulás is indul, egy esetleges visszalépésről közösen kellene dönteniük, ugyanakkor most ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak.

A Smerrel, vagy sem?

Forró a gombaszögi vita során megismételte, hogy pártjának a döntése, mi szerint a Szövetség egy esetleges parlamentbe jutás esetén nem lépne koalícióra a Smerrel, még hatályos. Korábban Gyimesi György, akinek a Szövetség listájára lépése miatt döntött a Híd vezetése a pártból való távozás mellett, arról beszélt, a Smert kizáró határozat már elévült. Forró azonban nem tudta kizárni, hogy ezt a kérdést a későbbiekben megnyissák, csak azt mondta, az ügy nincs napirenden. Majd arról beszélt, az esetleges koalíciós partnereket az alapján választanák ki, hogy milyen infrastruktúra-fejlesztéseket terveznek a déli régióban megvalósítani. Forró szintén kitért az elől a kérdés elől is, hogy lemondana-e a pártelnöki, esetleges parlamenti mandátumáról, ha a Szövetség a következő fél évben a Smerrel lépne együttműködésre. „Hipotetikus dolgokról beszélünk” – tért ki az egyértelmű válasz elől Forró azzal, meg szeretnék várni, mely pártok kerülnek be végül a parlamentbe.

Simon szerint a Forró által körvonalazott álláspont, mi szerint a parlamentbe jutás után azzal a szereplővel szeretnének megállapodni, amely valamiféle infrastruktúra-fejlesztést kínál, nem minden esetben járható út. „Olyan, mintha 2016-ban Bugár Bélát hallanám” – jelentette ki Simon, majd arról beszélt, a Hídnak a Smerrel való kormányba lépésekor Fico ugyancsak nagyon sok fejlesztést ígért. „És mi lett az eredmény? Újságíró-gyilkosság, mafiaállam működtetése. Az igaz, hogy épültek utak, munkahelyek jöttek létre, de adjuk el a tisztességünket egy-egy útszakaszért?” – tette fel a kérdést a Magyar Fórum vezetője. Hozzátette, számukra a Smer nem elfogadható partner.

Hiányos listák

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Szövetségnek a parlamenti választásra állított jelöltlistájáról kiesett Tankó Vilmos, Roma Spirit-díjas boxoló, aki végül az OĽaNO színeiben indul. Emiatt Gyimesi György nem a Szövetség 150. jelöltje, hanem előrecsúszott, holott ezt a sorszám már nagyon sok óriásplakáton szerepel. Gyimesi arról is beszélt, hogy Tankó aláírását, amellyel a Szövetség listáján való indulást igazolta, meghamisították. Maga Tankó is azt állítja, soha nem írta alá a Szövetségnek. Az üggyel kapcsolatban Forró most elmondta, jól ismeri Tankót, a családi vállalkozásuk alkalmazottja, aki jelezte neki, hogy a Szövetség listáján szeretne indulni. Majd az ügy kirobbanása után személyesen beszéltek arról, hogy valójában Igor Matovič mozgalmának kötelékében méretteti meg magát. „Ha valóban az OĽaNO listáján akart indulni, nem értem, miért nem szólt” – tette hozzá. Forró nem tudja, hogyan került a Szövetség jelöltlistájáról szóló igazolásra egy Tankónak tulajdonított aláírás. „Feljelentést tettünk a rendőrségen, ahol azonban jelezték, az ügyben már nyomozás folyik” – tette hozzá a Szövetség elnöke.