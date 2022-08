Folytatódik a koalíciós adok-kapok

Naď pénteken kora este az Atmosféra Fesztivál egyik pódiumbeszélgetésén azt állította, a közelmúltban az SaS elnöke azzal kereste meg az OĽaNO-t, hogy lépjenek az előrehozott parlamenti választás útjára. Mindezt úgy, hogy a voksolást már idén decemberben meg lehessen tartani. A tárcavezető szerint Sulík ugyanis azzal érvelt, januártól áremelkedésekre lehet számítani, ami ártani fog a kormányzó pártok népszerűségének. „Mi ezt elutasítottuk” – jelentette ki Naď az előrehozott választásról a Denník N által szervezett beszélgetés során. A tárcavezető szerint a kérdéses találkozón részt vett Václav Hřích, az AKO közvélemény-kutató ügynökség vezetője is. Hozzátette, az SaS azért szerette volna, ha közös megegyezéssel hagyják jóvá a választási időszak lerövidítését, hogy ne tűnjön úgy, Sulík pártja egy újabb kormányt buktatott meg.

Naď le is mondana

Naď arról is beszélt, ő sosem fogja támogatni az előrehozott választást, hiszen ezzel szerinte lényegében átadnák a hatalmat a Hlas–Smer–Republika koalíciónak, amelynek még alkotmányos többsége is lehet. Ha mégis terítékre kerülne a választási időszak lerövidítése, akkor ő lemondana a tárcavezetői tisztségéről, visszaülne a parlamentbe és az előrehozott választás ellen szavazna. A miniszter kijelentette, akár teljesen is kivonulhat a politikából. Juraj Krúpának az OĽaNO-ból való távozását és az SaS-hez való csatlakozását személyes csalódásnak éli meg, hiszen a képviselővel jó szakmai és személyes kapcsolatot ápolt. Naď bírálta Gyimesi Györgyöt (OĽaNO) is, mert a képviselő a szivárványos zászló használatát korlátozó törvényjavaslatot nyújtott be.

Az OĽaNO vezetője, Igor Matovič a múlt héten szintén azzal vádolta Sulíkot, hogy még tavaly ősszel arra próbálta rávenni őt, zárják ki a koalícióból a Sme rodinát. A pénzügyminiszter szerint az SaS vezetője az elmúlt két évben nagyjából tízszer próbálkozott meg már ezzel, ahogy a Za ľudí kiszorítására is hozzávetőlegesen ennyiszer tett kísérletet.

Sulík: Erről szó sincs

Sulík hétfői sajtótájékoztatóján arra utalt, tavaly azért beszélt Matovičcsal a Sme rodina kizárásáról, mert Kollárék nem akarták korlátozni a büntető törvénykönyv 363. paragrafusát, amellyel a főügyész lényegében semmissé tehet bizonyos büntetőeljárásokat. A Naď által említett találkozóról pedig Sulík azt mondta, valójában arról volt szó, hogy az AKO ügynökség vezetőjével volt egy megbeszélése, amelynek a végére a miniszterelnök, Eduard Heger is csatlakozott. „Azonban egészen biztosan nem győzködtem Hegert az előrehozott választásról” – jelentette ki az SaS vezetője, és hozzátette, Naď nem is volt jelen a találkozón. Arról is beszélt, valójában nem is szeretnék lerövidíteni a választási időszakot, de azt akarják, hogy Matovič távozzon a kormányból. Az AKO közvélemény-kutató ügynökség vezetője, Václav Hřích a Denník N-nek megerősítette, valóban találkozott Sulíkkal és Hegerrel, de az egyeztetés tartalmáról részletesen nem nyilatkozott.

Széteső koalíció?

Ahogy arról beszámoltunk, az SaS felmondta a koalíciós szerződést. A kormányban maradásukról tárgyalni akarnak, de fő feltételeként azt szabták, hogy Matovič távozzon a kabinetből. Szerintük nem lehet vele együtt kormányozni. Az OĽaNO azonban elutasítja a pénzügyminiszter menesztését. Sulík a hétfői sajtótájékoztatón megjegyezte, egyelőre nem kezdődtek meg az egyeztetések a koalíció sorsát illetően, de ha Matovič nem távozik a kormányból, az SaS miniszterei az ultimátum lejárta után, szeptember elsején benyújtják lemondásukat. Arról is beszélt, egyelőre abból indulnak ki, hogy ki fognak lépni a kormányból.

A többi kormánypárt

Milan Krajniak, a Sme rodina alelnöke és egyben munkaügyi miniszter hétfőn arról beszélt, őket Sulík nem győzködte arról, lépjenek az előrehozott választás útjára. Addig, amíg a kormány képes eredményeket felmutatni, úgy látják, ennek a kabinetnek folytatnia kell a munkát. Ha viszont az SaS és az OĽaNO vezetője nem tud megállapodni, akkor ő is úgy gondolja, az előrehozott választás lehet a megoldás. „De mi ezt nem fogjuk kezdeményezni” – tette hozzá. Az SaS hétfői sajtótájékoztatóját, ahol a koalícióval nem egyeztetett nyugdíjreformot mutattak be, pedig úgy értelmezi, Sulíkék őket is megpróbálják bevonni az OĽaNO-val való vitájukba, hiszen a nyugdíjak az ő kompetenciájába tartoznak. A Sulík és Matovič közti ellenségeskedésbe azonban ők nem akarnak beavatkozni.

Veronika Remišová (Za ľudí) befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettes érthetőnek tartja, hogy a védelmi miniszter a politikából való távozását mérlegeli. „Szlovákia történelmének legnehezebb időszakát éli. Miközben a szomszédban háború dúl és egész Európát energiaválság fenyegeti, az embert demotiválják és fárasztják a két koalíciós partner kicsinyes, abszurd és felesleges veszekedései” – nyilatkozta Remišová.