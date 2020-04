Fokozott ellenőrzésekkel kell számolni a kijárási korlátozás alatt

Ilyen például, ha valaki munkavégzés céljából utazik, vagy ha halaszthatatlan orvosi vizsgálatra megy – ilyen esetben kísérőt is vihet magával –, illetve ha egy közeli hozzátartozója temetésére akar eljutni.

Közúti ellenőrzéseket fognak tartani az első- és a másodrendű főutakon, valamint az autópályákon is. A rendőrnek fel kell majd mutatnunk a személyi igazolványunkat, emellett meg kell adnunk neki a telefonszámunkat, az úti célt és azt is, hogy mi célból utazunk. Amennyiben munkavégzés céljából, akkor a rendőr munkáltatói igazolást, vagy vállalkozói engedélyt is kérhet. „Aki nem fogja tiszteletben tartani a kijárási korlátozást, azt visszafordítják, vagy megbüntetik” – mondta a TASR hírügynökségnek Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Slivka arra kérte a sofőröket, hogy csak indokolt esetben induljanak el, mert többszörös ellenőrzésekre kell számítani, ami jelentősen lassíthatja a közlekedést.

A járások, illetve Pozsony (Bratislava) és Kassa (Košice) határain belül a kijárási korlátozás idején bevásárlás, kutyasétáltatás, tankolás, a rokonokról való gondoskodás vagy a szomszédok megsegítése, illetve természetjárás céljából lehet csak elhagyni az otthonunkat.

A rendőrség felszólított mindenkit, aki elhagyja a lakhelyét, hogy vigye magával a személyi igazolványát. A járásokon belül is ellenőrzésekre kell számítani a nyilvános helyeken. Szigorúan ellenőrizni fogják a kötelező karantén betartását is. A karantén megtörése esetén 1659 eurós büntetés szabható ki. Ha valaki nem hord védőmaszkot, akár 1000 euróra is megbírságolhatják

„Ha egy állampolgárt hazugságon kapnak, a mozgását utólag is le tudják majd nyomozni a Soitron fedélzeti kamerák által készített videofelvételek segítségével, így a büntetést nem kerülheti el” – figyelmeztet a rendőrség. A rendőrök a helyszínen minden esetet külön-külön fognak megítélni, az utasításaik kötelező érvényűek.