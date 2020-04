Fodrászhoz legkorábban május közepén, moziba viszont csak júniusban mehetnénk

Az első szakasz holnap kezdődik, újra újra kinyithatnak egyes, 300 négyzetméternél nem nagyobb alapterületű boltok és szolgáltatások. Kinyithatnak a vendéglők, ha ablakon keresztül adják ki az ételt és meghatározott feltételek mellett újraindulhatnak egyes szabadtéri sportlétesítmények. Csak olyan sportok űzhetőek, amelyben nem kerül sor fizikai kapcsolatra, valamint továbbra is tilos az öltözők és a mosdók használata, illetve frissítőket sem szabad a sportpályákon árusítani.

Ugyancsak kinyithatnak a hosszú távra szállást nyújtó szállók, így például a munkásszállók, de ezek étkezdéinek továbbra is zárva kell maradniuk. „Megnyithatnak a kültéri piacok és az autókereskedések is” – tájékoztatott Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, az a terv, hogy ezen első szakasz után még további három fázisban nyitnák meg a további létesítményeket. A járványügyi korlátozások fokozatos enyhítéséről a központi válságstáb tegnap este tárgyalt.

Az intézkedéseket kéthetes intervallumokban fogják enyhíteni. Ez azt jelenti, hogy a válságstáb és a járványügyi szakértők két hét múlva találkoznak, s megvizsgálják, milyen hatással volt az első hullámban végbement boltzárnak, emelkedett-e a fertőzöttek száma vagy sem. Ha nem, akkor zöldet kap az enyhítések második hulláma.

A második szakasz

Ebben a szakaszban, május közepén nyitnák meg a kültéri turistalátványosságokat, a rövid távra is igénybe vehető szállókat. Azonban itt is zárva kell maradniuk az éttermeknek, az étkezés csak a szobákban lenne lehetséges, de az olyan szolgáltatásoknak is, mint például a wellness, zárva kellene maradniuk. Ebben a szakaszban megnyitnák a fodrászatokat, a pedikűr- és a manikűrszalonokat, meghatározott feltételek mellett újra szállíthatnának utasokat a taxik, kinyithatnának a 10 év alatti gyerekek számára fenntartott gyerekklubok és újra lehetne miséket és esküvőket tartani. Az utóbbiakról Matovič azt mondta, elképzelhető, hogy 15 főben szabják meg az esküvők résztvevőinek felső határát.

A harmadik szakasz

Június végén újranyitnák az 1000 négyzetméternél kisebb alapterületű boltokat, szolgáltatásokat és vendéglőteraszokat is, továbbá a masszázsszalonok, valamint a rehabilitációs központok, a múzeumok, a galériák, a könyvtárak és a kiállítótermek nyithatnák meg újra a kapuikat.

A negyedik szakasz

Matovič tájékoztatása szerint ebben a szakaszban június végén a mozik, a színházak, a strandok is kinyithatnának, megengednék a nagyobb rendezvények megszervezését is, kinyithatnának a bevásárlóközpontok, az iskolák, az óvodák, a fedett sportlétesítmények és a szállodák, de újra sor kerülhetne a sportrendezvényekre is.

Határidő nélkül

A járványügyi intézkedések további enyhítésének határidejét egyelőre nem határozták meg pontosan, s ez a legnagyobb különbség a szlovákiai és például nyugati szomszédaink által elfogadott enyhítések között. Míg például Ausztria és Csehország pontos dátumokhoz kötött ütemtervet dolgozott ki a járványellenes intézkedések enyhítésére, addig Szlovákia a fertőzöttek számához köti az intézkedések enyhítését vagy további szigorítását.

A miniszterelnök úgy véli, ideális esetben az egyes szakaszok kéthetente követhetik egymást. A koronavírus terjedésének alakulását egy meghatározott mutató alapján rendszeresen értékelik, ez alapján állapítják meg, hogy tovább lehet-e lépni a következő szakaszba.

A középértéket figyelik

Martin Smatana, az Egészségpolitikai Intézet (IZP) igazgatója közölte, a speciálisan megállapított mutató szerint értékelik a Covid-19-es betegek számának alakulását. „Ez azt jelenti, hogy a fertőzöttek számának napi alakulását vizsgáljuk, amibe nem számítjuk bele a karanténban lévőket. Szakértői csoport ellenőrzi minden nap, hogy pontos információk érkeznek-e a betegek számáról”– nyilatkozta Smatana.

A fertőzöttek számának középértékét fogják venni a figyelt időszakban, tehát nem számítják be az újonnan regisztrált fertőzöttek szempontjából a legrosszabb, ám a legjobb napokat sem.

Matovič közölte, ha a mutató értéke kevesebb mint 100, akkor az ütemterv szerint lehet haladni. „Ha az érték 100 és 150 között van, akkor az előző időszak szabályozása marad érvényben, vagyis elhalasztjuk az újabb boltok és szolgáltatások megnyitását. Ha a mutató 150 felett lesz, akkor szigorítjuk az intézkedéseket, és bezárjuk a korábban megnyitott létesítményeket” – közölte a miniszterelnök.

(TASR, czg)