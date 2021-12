Fodrászhoz igen, kozmetikushoz nem – rendeletben pontosították a kormány által elfogadott járványügyi szabályokat

A kormány ezen a héten döntött a következő hetek járványkezeléséről. Az elmúlt öt napban négy különféle verzió jelent meg azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedések lépnek életbe péntektől.

Kaotikus kommunikáció

Hétfőn Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter ismertette a javaslatát, amelyet a szakértői konzílium tanácsai alapján állított össze. A koalícióban azonban többen is tiltakoztak a tárcavezető ötlete ellen, így nyilvánvaló volt, hogy a javaslat abban a formában nem fog átmenni a kormányon.

Végül Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök az egészségügyi miniszterrel kedden kiállt a nyilvánosság elé, és bemutatta a kompromisszumos javaslatot, amelyben a koalíciós tanácson megállapodtak.

Szerdán a kormány jóvá is hagyta, azonban az elfogadott törvényjavaslat több pontban is eltért attól, amit a kormányfő és az egészségügyi miniszter kedden bemutatott.

Csütörtökön jött az újabb csavar, amikor a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) kiadta a boltok és a szolgáltatások működésével kapcsolatos rendeletét, amely több helyen is pontosította a korábbi napok kaotikus, és sokszor ellentmondásos kommunikációját.

Változott az OP-rezsim

Az egyik legfontosabb intézkedés, vagyis a boltok pénteki újranyitása lényegében nem változott. Ez azt jelenti, hogy az oltottak és a fertőzésen átesettek (vagyis az OP-rezsim) bárhová mehetnek vásárolni. Az OP-rezsimbe tartozók kategóriája azonban módosult. Korábban ebbe a csoportba tartoztak azok a gyermekek, akik már betöltötték a második életévüket, de nem voltak idősebbek tizenkét évnél és két hónapnál, és fel tudtak mutatni egy 48 óránál nem régebbi negatív antigéntesztet, vagy egy 72 órás PCR-tesztet. Ezt a feltételt most eltörölték – ha a szülők be vannak oltva, akkor 12 éves és két hónapos korig a gyermek is védettnek minősül, nem kell tesztet felmutatni.

Ha a szülők nincsenek beoltva, de átestek a megbetegedésen, akkor a 12 év alatti gyermeknek is fel kell mutatni egy igazolást arról, hogy az utóbbi 180 napban kilábalt a fertőzésből. A szülőknél erre csak a PCR-teszt eredménye alkalmas, viszont a gyermekeknek elég az az igazolás, amit a gyermekorvos állított ki a pozitív antigénteszt alapján, 2021. november 15-ig.

Szintén a boltnyitással összefüggő változás, amit Lengvarský előre jelzett, hogy a létszükségleti árucikkeket kínáló boltok közül kikerültek a cipőboltok. December 10-ig bárki mehetett cipőt vásárolni, függetlenül a védettségi státuszától, ez azonban most megváltozott, az oltatlanok már nem jutnak be a cipőboltokba.

Péntektől már csak az OP-rezsimbe tartozók vásárolhatnak a cipőboltokban - TASR-felvétel

A kozmetika zárva

A templomok, a sípályák és az edzőtermek újranyitásában nincs különösebb változás, december 10-től az OP-rezsimbe tartozók már mehetnek misére, edzeni és síelni is, igaz, szigorú higiéniai előírások mellett (ezekről bővebben az alábbi hivatkozásra kattintva olvashatnak).

Változás van azonban a szépségápolással kapcsolatos szolgáltatások működésében. Az ÚVZSR rendeletében ugyanis pontosították, ki tartozik ebbe a kategóriába. A fodrászok, a borbélyok, a manikűrösök és a pedikűrösök igen, viszont a kozmetikusok nem.

Az intézkedések ismertetésekor viszonylag kevés szó esett az autóiskolákról, az új rendeletből azonban egyértelműen kiderül, hogy az OP-rezsimbe tartozók az elméleti oktatást már a helyszínen is folytathatják, illetve a gyakorlati oktatást is engedélyezik.

A konzílium tiltakozik

Az egészségügyi minisztérium szakértői konzíliuma pénteken kiadott egy nyilatkozatot, melyben jelezte, nem értenek egyet a boltok azonnali újranyitásával. A javaslatban, amelyet Lengvarskýval dolgoztak ki, eredetileg december 17-én nyitották volna ki az üzleteket, és csak egy hétre.

„Az elfogadott intézkedéscsomagot politikai döntésnek tekintjük, amelyet az értelmi szerzőknek kell megindokolni és megmagyarázni. A mi javaslataink ösztönző megkülönböztetést jelentettek az oltottak számára, ugyanakkor figyelembe vették a rossz járványhelyzetet is. Nem tartjuk szerencsének a boltok idő előtti és széles körű újranyitását, az iskolák országos lezárásáért cserébe. Nem ezt javasolta a konzílium”

– üzenték a szakértők.

K arácsonyi látogatások

Az egészségügyi miniszter szerdán azt is kijelentette, hogy a kijárási tilalom továbbra is érvényes, és a kivételek közé nem került be a háztartások karácsonyi látogatása sem. Később azonban több politikus is jelezte, az összejövetelek engedélyezését a következő napokban még át fogják értékelni. Közéjük tartozott például Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter és Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke is.

„Annak nincs értelme, ha a wellnessre igent mondunk, a családra meg nemet”

– írta Juraj Šeliga, a Za ľudí parlamenti képviselője.

Később már Lengvarský is azt mondta, hogy a következő kormányülésen feltehetően módosítják a jelenlegi kijárási tilalmat.

A szakértői konzílium jelezte, nem az ő ötletük volt a családlátogatás tiltása.

„A széles körű újranyitás során az efféle tiltás nem logikus és nem is végrehajtható. Ezzel kapcsolatban viszont helyénvaló a nagy óvatosság, főként az omikron variáns várható felbukkanása miatt. Ezt a fenyegetést nem szabad alábecsülni”

– áll a konzílium nyilatkozatában.

Lengvarský a szakértők kritikájára úgy reagált, tiszteletben tartja a véleményüket, és ez alapján próbálja kezelni a járványhelyzetet.

„A végeredmény nincs teljesen összhangban a konzílium ajánlásával, bár nagyon hasonló, és szerintem nem is megy teljesen szembe azzal, amit ők javasoltak”

– jegyezte meg az egészségügyi miniszter.