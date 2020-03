Figyeljünk oda az életbiztosításra

„Szlovákiában a lakosság alig 10 százalékának van jó életbiztosítása, a biztosítottak nagyjából 40 százaléka alulbiztosított” – derül ki a Fincentrum pénzügyi tanácsadó társaság elemzéséből. „A koronavírus-járvány miatt bevezetett biztonsági intézkedéseket a lakosságnak érdemes betartania, hiszen csak így vehetjük fel a harcot a fertőzéssel. Nem árt azonban gondolni a járvány anyagi vonzataira is. A gazdasági elemzők már most visszaeséssel, a munkanélküliség növekedésével riogatnak. Sokan már korábban felkészültek a nehezebb időszakra, és van már például életbiztosításuk. Egy jól összeállított biztosítással képesek vagyunk áthidalni egy hosszabb betegséget, kórházi kezelést, nem beszélve az ennél is rosszabb forgatókönyvekről” – nyilatkozta lapunknak Peter Mocker biztosítási elemző. Szerinte azonban a Fincentrum fent jelzett elemzése is bizonyítja, hogy azok sincsenek teljes biztonságban, akiknek már van biztosításuk.

„Az alulbiztosítás a leggyakoribb hibának számít, amit az ügyfelek elkövetnek, és amelyet a pénztárcájuk is megérez. Ez elsősorban a régebben kötött szerződéseknél jelent kockázatot, ezek közül is azoknál, amelyeknél több éve nem frissítették a szerződést. Időről időre így érdemes igényelni a biztosítás felülvizsgálatát” – állítja Mocker.

A biztosítási szakértő szerint azonban azoknak is érdemes lépniük, akiknek még nincs életbiztosításuk. „Tévednek, akik azt gondolják, hogy már késő megkötni a szerződést. Erre akár most is sort keríthetnek, egy 35 év körüli ügyfél pedig akár már havi 30 euróért is köthet életbiztosítást” – mondta Mocker. Szerinte azonban a szerződés megkötésénél érdemes alaposan felmérni az igényeinket, a legolcsóbb biztosítás ugyanis nem feltétlenül nyújt teljes körű biztonságot.

„Szlovákiában az elmúlt időszakban rengetegen vettek fel hitelt, és ha a várható elbocsátások miatt kiesik a családok bevételeinek egy része, könnyen felborulhat a családi kassza. A biztosítás megkötésénél az ilyen esetekre is gondolnunk kellene”

– állítja a biztosítási szakember.