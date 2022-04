Fico sorsáról jövő héten szavazhatnak a parlamenti képviselők

Maga Robert Fico is felszólalhat az igazságszolgáltatásnak való kiadatásáról szóló parlamenti vitában - TASR

Robert Ficót és Robert Kaliňákot egyebek mellett szervezett bűnbanda létrehozásával és támogatásával gyanúsítja a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA). A volt belügyminisztert szerdán reggel vették őrizetbe, arról, hogy vizsgálati fogságba helyezik-e, délután kezdett tárgyalni a bazini Speciális Büntetőbíróság (ŠTS), egyelőre azonban nem hozták nyilvánosságra a döntést.

Fico parlamenti mandátumának köszönhetően eddig megúszta a letartóztatást, Szlovákia alaptörvénye védi a képviselőket. A politikusok mentelmi joga azonban korlátozott – a főügyész kérvényezheti a parlament hozzájárulását az érintett képviselő őrizetbe vételéhez. Maroš Žilinka főügyész pénteken közölte, az ügyet Ladislav Masárra, a speciális ügyész helyettesére bízza, így az ő döntése, indítványozza-e Fico kiadását. Daniel Lipšic speciális ügyész a sértettek között szerepel az ügyben, így elfogultság miatt nem avatkozhat bele az eljárás menetébe. A hivatal tájékoztatása szerint ezt már a csütörtöki beadvány mellékletében is jelezte, amivel a törvény értelmében kizárta magát a döntéshozatalból.

Masár, a megbízott speciális ügyész pénteken benyújtotta a hozzájárulási kérelmet, mellyel kapcsolatban elsőként a törvényhozás mandátumvizsgáló és mentelmi bizottsága fogad el egy határozatot: javasolja-e, hogy a parlament engedélyezze Fico őrizetbe vételét. A parlament jelenlegi összetételét tekintve a koalíciós pártoknak többségük van a bizottságban. A dokumentumról ezt követően a plénum is szavaz, az elfogadásához a jelenlévő képviselők többségének támogatására van szükség – tehát teljes létszám esetén (150 képviselő) legalább 76 szavazat kell. A koalíciós pártok közül az OĽaNO, az SaS és a Za ľudí is jelezte, támogatják a javaslatot, illetve egyes független képviselők is bejelentették, Fico letartóztatásának engedélyezésére voksolnak. A Sme rodina álláspontja viszont egyelőre kérdéses, Peter Pčolinský, a klub elnöke kijelentette, a kérdést jövő héten, az ülés előtt vitatják meg. Ami a parlamenti agendát illeti, feltehetően a jövő hét másik felében kerül napirendre a Fico jövőjével kapcsolatos szavazás.

Az ügyet akár már kedden tárgyalhatja a bizottság, de valószínűleg csak a szerdán kezdődő menetrend szerinti ülésen vitatják meg a képviselők. A bizottság tagjai Ficót és az illetékes ügyészt is meghallgathatják, mielőtt döntenek. Kedden az ellenzék ismét megpróbálja leváltani Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminisztert, így a tervezett áprilisi ülés időpontja szerdára csúszik. A parlamenti vita a bizottsági meghallgatással ellentétben nyilvános lesz, bármelyik képviselő felszólalhat – Fico is. Ha elég szavazat gyűlik össze Fico őrizetbe vételének támogatására, az ügy a bíróság elé kerül – mint minden állampolgárnak, Ficónak is joga van hozzá, hogy a bíróság megvizsgálja, indokolt-e a vizsgálati fogság elrendelése.

(Denník N)