Fico nem enged az 580 euróból

A kormány szerdán döntött arról, hogy az idei 520-ról jövőre 580 euróra emelkedhet a minimálbér. Az SNS miniszterei tartózkodtak a szavazás során, Andrej Danko, az SNS elnöke pedig a koalíciós szerződés megszegésével vádolta a kormányfőt, arra hivatkozva, hogy a vonatkozó jogszabályt szavazással, nem pedig konszenzussal fogadták el, ahogy eddig, annak ellenére, hogy néhány nem smeres miniszter panaszt emelt ez ellen. „A kormány szerdai döntése a minimálbér emeléséről végleges, és a kormánynak már nincs miért visszatérnie ehhez az ügyhöz. Korábban az emelést a koalíción belül senki sem vitatta” – reagált Fico az SNS elnökének a felvetésére. A Smer elnöke csak a minimálbérről szóló jogszabály végleges változatáról hajlandó tárgyalni, amely jelenleg a parlament előtt van. Danko szerdai nyilatkozata azonban kiverte a biztosítékot a szakszervezeteknél is. Az SNS elnöke ebben elnézést kért a lakosságtól a minimálbér emelését övező „érzéketlen propaganda” és a „szakszervezetek kihasználása” miatt. „Sokkolt minket az SNS elnökének a reakciója, aki a minimálbér védelmét színjátéknak tartja. Ha valóban így gondolja, elnézést kellene kérnie minden alkalmazottól, de főleg a szakszervezetek tagjaitól, akik részt vettek a kormányhivatal előtti szerdai megmozduláson” – közölte Martina Nemethová, a Szakszervezetek Szövetségének (KOZ) a szóvivője. Danko arról is beszélt, hogy felelőtlenségnek tartja a minimálbér jóváhagyott emelését, és feltette a kérdést, hogy ez milyen hatással lesz a költségvetésre és a vállalkozókra. Egyben bejelentette: levelet küld a Szakszervezetek Szövetségének, amelyben ugyanolyan partneri szerződés megkötését fogja kérni tőlük az SNS részéről, mint amilyen a Smernek is van. Nemethová ezzel kapcsolatban rámutatott: a szakszervezetek a követeléseik érvényesítéséhez elsősorban programbeli egyezések alapján keresnek partnereket. „Ha az SNS küld egy javaslatot az együttműködési szerződésről, a KOZ illetékes szervei tárgyalni fognak róla.

Amennyiben azonban Andrej Danko nem kér bocsánatot azon kijelentéséért, miszerint a szakszervezetekben egyes urak mély kommunizmusban élnek, nem látjuk indokoltnak, hogy egyáltalán szóba hozzuk az együttműködést” – tette hozzá Nemethová. A minimálbér 580 euróra történő emelése ellen csütörtökön a pékek szakmai szervezete is tiltakozott. Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az elnöke szerint ez súlyos érvágást jelent majd az ágazatnak, miközben már idén is négyszer növelték a költségeiket a kormányzati intézkedések, amit még mindig nem tudtak beépíteni az áraikba. „A pékek már többször is kérték a kormányfőt, hogy üljön le velük tárgyalni, eddig azonban a kormányhivataltól még semmilyen választ nem kaptak. Rendkívül csalódottak vagyunk, hogy a kormányfőt nem érdeklik a problémáink” – állítja Lopúchová, aki az elmúlt hetekben már többször is figyelmeztetett arra, hogy a túlélés érdekében a pékségek kénytelenek lesznek emelni az áraikat. (mi, TASR)