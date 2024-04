Fico folytatná a megkezdett külpolitikai irányt

A szlovák kormányfő kedden úgy fogalmazott, ami Prágában történt, azzal a V4 szétverését akarták előkészíteni. Megérti, hogy bizonyos kérdésekben eltérő álláspontok vannak, de szerinte a V4-re szükség van, és a jövőben is visszavernek majd minden egyes próbálkozást, ami ennek az egységnek a megbontására irányul. Blanár szintén a V4 fontosságát hangsúlyozta, szerinte keresni kell azokat a témákat, amelyekben egyetértenek, az eltérő álláspontokat pedig tiszteletben kell tartani. Fiala döntését a közös tárgyalás lemondásáról „felesleges gesztusnak” nevezte, majd megjegyezte, a két ország szinte mindenben egyetért az ukrán békekötésen kívül. Éppen ezért most a csehek térfelén pattog a labda, a szlovák fél továbbra is nyitott az egyeztetésre.

Gazdasági nyitás

Fico hangsúlyozta, Szlovákia gazdasági szempontból a világ mind a négy égtájfa felé nyitott szeretne lenni, és minden országgal felveszik a kapcsolatot, amely érdeklődést mutat az együttműködés iránt. Megköszönte Blanárnak, hogy nemrégiben Kínába látogatott, továbbá megerősítette, május elején Azerbajdzsánba utaznak, mivel keresik a lehetőségeket az ország gázellátásának diverzifikációjára. Fico emellett az év végéig ellátogatna Brazíliába és Kubába is. Elmondása szerint az utóbbi nagyon fontos gazdasági partnere volt Szlovákiának, de a latin-amerikai vonal az utóbbi időben el lett hanyagolva. Kiemelte, a brazil államfőt személyesen is ismeri, jó kapcsolatot ápolnak, így ez is elősegítheti az együttműködést.

Ellenzéki kritika

Juraj Krúpa, az SaS parlamenti képviselője szerint a miniszterelnök keddi látogatása is arról árulkodik, hogy a külügyminisztériumot valójában nem Blanár, hanem Fico irányítja. A külügyi tárcavezetőt az egyik leggyengébb miniszternek nevezte, aki ugyan szuverenitásról beszél, de még a saját minisztériumában sincs igazi hatalma.

„Az egészet a miniszterelnök koordinálja”

– vélekedett Krúpa. Továbbá kijelentette, a miniszterelnök szavai a Smihallal folytatott tárgyalásról nincsenek összhangban a valósággal. Szerinte Fico valójában most arra játszik, hogy szépnek tűnjön a csehek és az Európai Bizottság szemében. Az EU-val kapcsolatban pedig Krúpa felrótta, hogy a kormányfő kizárólag a vétó kérdéskörével foglalkozik, amit a választási kampány témájaként akar felhasználni, de a hosszú távú elképzelés hiányzik az unió jövőjéről.