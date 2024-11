Fico beszállt Trump és Putyin játszmájába

A kormányfő szerdán tett két fontos bejelentést is, amely két nagyhatalmat, Oroszországot és az Egyesült Államokat érintette. A két lépésnek meglehetősen sok köze lehet egymáshoz.

Diétás győzelem-nap

A kormányhivatal tájékoztatása szerint Fico jövő májusban az orosz fővárosba utazik, hogy részt vegyen a fasizmus felett aratott győzelem napja alkalmából rendezett ünnepségen. Az ünnepségsorozatot, amit az orosz hadsereg egységeinek felvonulásában csúcsosodik ki, minden évben megtartják, jövőre a nyolcvanadik évfordulót ünneplik.

Fico az első uniós kormányfő, aki a 2022-es ukrajnai orosz invázió kitörése óta megerősítette, hogy megjelenik az ünnepségen, a döntés szimbolikus jelentőségét nem lehet alábecsülni.

A rendezvény résztvevőinek listája ugyanis jól jelzi, milyen módon változik Oroszország megítélése és kik Moszkva aktuális barátai. Míg 2020-ban számos prominens nyugati vendég, többek között Emmanuel Macron francia elnök is megjelent az eseményen. 2022-ben közvetlenül az ukrajnai orosz invázió után szinte minden látogató elmaradt és a felvonulás is szerényebbre sikerült a harcokba bevont nagy számú haditechnikai eszköz miatt. Egy évvel később a harmadik világ képviselői, például a kubai, kazah, kirgiz, tadzsik, üzbék és türkmén államfő mellett a fehérorosz Alekszandr Lukasenko volt az egyedüli európai vendég, egy évvel később Nikol Pasinján örmény miniszterelnök is feltűnt a meghívottak között. A jövő évre tervezett rendezvény minden korábbinál nagyobb volumenű lehet – és a fényének emelésében Ficónak is szerep jut.

Kilenc év után Moszkvában

2025-re vonatkozóan egyelőre Fico az első kormányfő, aki hivatalosan is megerősítette a jelenlétét: elmondása szerint „örömmel fogadta el” a meghívást, mivel a rendezvény a „történelmi igazság és a fasizmus elleni harc” üzenetével is rezonál.

A lépés bizonyos szempontból nem váratlan. Fico már korábban is több gesztust gyakorolt a keleti nagyhatalom felé: október végén interjút adott az orosz állami tévének, amelyben felmondta az orosz paneleket a háborúval és a szankciókkal kapcsolatban. A Smer EP-képviselője, Ľuboš Blaha egy magánúton szintén megfordult Moszkvában és előadást is tartott, Andrej Danko pedig a hetekben kért engedélyt egy oroszországi munkaútra Peter Žiga (Hlas) megbízott házelnöktől. Érdekesség, hogy a jelenleg parlamenten kívüli Gyimesi György (Magyar Szövetség) az idén szintén ellátogatott Moszkvába magánemberi minőségben és többek között videóban cáfolta, hogy hatásosak lennének az országgal szemben alkalmazott szankciók.

Fico ugyan a bejelentett győzelem napi részvétellel úttörőnek számít, de nem az első uniós miniszterelnökként látogatna az orosz fővárosba a háború kitörése óta, hiszen Orbán Viktor magyar kormányfő júliusban váratlanul elutazott Moszkvába – kiváltva ezzel több uniós politikus és kormányfő haragját és éles ellenkezését.

A szlovák miniszterelnök akkor az ellene elkövetett merényletben szerzett sebeiből lábadozott és más politikusokkal eltérően elismerően nyilatkozott Orbán útjáról, fájlalta, hogy nem csatlakozhatott magyar kollégájához. Maga Fico egyébként utoljára 2016-ban járt az orosz fővárosban, mikor gázszállítási kérdésekről és a krími orosz invázióval kapcsolatos témákról egyaránt szót ejtettek.

Trump áldásával

Fico bejelentett látogatását egyelőre csak belföldi szereplők kommentálták, az Európai Bizottság vagy más uniós tagállamok részéről nem érkezett hivatalos reakció. A nemzetközi fórumok óvatossága annak a fényében érthető, hogy Donald Trump megválasztását követően bizonytalanná vált az orosz-ukrán háború jövője. Trump beiktatása jövő januárban esedékes, a régi-új amerikai államfő pedig azt ígérte, hogy rövid időn belül elrendezi a háború ügyét. Amennyiben fegyverszünetre vagy békekötésre kerülne sor – vagy akár megindulna maga a folyamat – több állam, illetve maga az Európai Unió is dilemma elé kerül az Oroszországgal fenntartott viszonya kapcsán, ahogy a szankciós politika egy részét is lassan átértékelhetik a fejlemények fényében.

Érdekesség, hogy Fico hivatalos bejelentésére órákkal azt követően került sor, hogy a szlovák kormányfő telefonon egyeztetett Donald Trumppal – ami a maga módján szintén szokatlan lépésnek számít.

A Kormányhivatal közlése szerint Fico többek között gratulált az amerikai politikusnak a választási győzelméhez, de leginkább az ukrajnai konfiktus kapcsán egyeztettek a látásmódjukról. Elképzelhető, hogy Fico a bátorító visszajelzések után határozott úgy, hogy nyilvánosságra hozza a moszkvai látogatásának tényét. A két politikus bizonyos szempontból megérti egymást: egyaránt elkövettek ellenük egy kis híján halálos merényletet és nem túl népszerűek a fősodratú média köreiben.

Fico oroszpárti fordulata éles ellentétben áll a korábbi szlovák diplomáciai lépésekkel. Bár Trumppal leginkább hűvös volt a viszony és a választás előtt sem foglalt mellette egyértelműen állást, a Heger- és Ódor-kormányok kifejezetten Ukrajna-barátnak számítottak. Heger 2022 és 2023-ban több alkalommal felkereste Ukrajnát, ahogy Zuzana Čaputová államfő is. Peter Pellegrini, Čaputová utódja szintén nyilvánosan kiállt Ukrajna mellett, Fico útjával kapcsolatban pedig megjegyezte, nincsenek információi arról, mire készül a kormányfő, bár kijelentette, a politikusnak jogában áll elfogadni a hasonló meghívásokat.